Márquez "sans attentes" mais assoiffé : "Très dur de rester motivé"

Le paddock bruisse de rumeurs autour de l'avenir de Marc Márquez et l'intéressé semble se jouer de la situation, répétant inlassablement qu'il a un contrat avec Honda pour 2024 sans donner plus de précisions, ce qui contribue à alimenter les spéculations sur un possible transfert vers Gresini. Les prochains jours permettront peut-être d'y voir plus clair mais en attendant, l'Espagnol se concentre sur la course de Misano, qu'il aborde sans réel objectif sportif même si c'est sur cette piste qu'il a décroché son dernier succès il y a deux ans.

"Cette année, pour notre moto c'est imprévisible", a confié le #93. "Je ne peux pas me prononcer. Ce que je sais, c'est que je vais aborder le week-end comme ceux de Montmeló, de l'Autriche et de Silverstone, sans attentes. Je vais juste essayer de comprendre notre niveau et, à partir de là, essayer de faire de mon mieux."

Márquez espère néanmoins un léger rebond après un week-end très difficile à Barcelone : "Sur le papier, il semble que ça sera mieux que Montmélo. Le problème est qu'au GP de Catalogne, on était à une seconde des leaders. Il y aura plus d'adhérence pour nous, mais aussi pour les autres. Ce n'est pas comme si on avait été à trois dixièmes en Catalogne, on a fini la course à 21 secondes des leaders, c'est beaucoup de temps."

Et si un certain mystère entoure encore l'avenir de Marc Márquez, la seule certitude est qu'il n'acceptera plus très longtemps de se battre pour des positions aussi modestes. Habitué à empiler les victoires jusqu'en 2019, il ne se contentera jamais d'être cantonné à la lutte pour quelques points.

"Je dis toujours que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à être ici ou à passer plusieurs années sans me battre au moins pour les cinq ou sept premières places. Après, en tant que pilote, je ne prends pas de plaisir. Certains s'amusent peut-être en se battant pour les dernières places mais tous les sportifs, tous les pilotes, prennent du plaisir s'ils sont devant."

"Pour moi, c'est très dur de rester motivé mais quand on est dans cette situation, il faut garder sa routine", a ajouté Márquez. "Il faut continuer à travailler. Actuellement, personne n'est beaucoup plus rapide que moi sur la même Honda donc je me sens performant et je garde la motivation comme ça. Mais pour l'avenir, j'espère que je me battrai rapidement au moins pour les sept ou huit premières places, ou le top 5. Ça veut dire qu'on est devant, peut-être pas à toutes les courses, mais au moins qu'on est là."

Marc Márquez

Au cours de la première partie de la saison, Marc Márquez a souvent figuré dans ce top 5 mais cela ne s'est jamais concrétisé à l'arrivée puisqu'il a toujours fini à terre, ce qui a mené à plusieurs blessures et plusieurs forfaits. S'il refuse de se voir comme le seul en mesure de briller sur la Honda, l'octuple Champion du monde se sait capable de coups d'éclats mais n'est plus prêt à les réaliser à n'importe quel prix.

"Je ne dirai jamais [que je suis le seul performant sur la Honda]. Quand je gagnais en 2019 ou en 2018 et que les autres Honda étaient septième, huitième ou dixième, je n'ai jamais dit ça. J'essaie juste de travailler dans mon garage, de chercher le meilleur. J'ai eu l'impression de le faire, comme à Portimão où j'étais beaucoup plus rapide que les autres Honda, ou au Mans ou au Mugello, mais maintenant j'ai fait un pas en arrière et je ne prends des risques que quand je le sens. Si je ne le sens pas, je ne prends pas autant de risques que lors de la première partie de saison."

"À Montmélo, il y a eu quelques moments pendant le week-end où je me sentais très bien. En Autriche, je ne me suis pas senti bien en qualifications mais en course, j'étais rapide et constant donc on verra. Je vais juste essayer de travailler sur mes performances pour ne pas perdre ma mentalité. Elle a changé mais je n'ai pas perdu ma mentalité, je l'ai parce que je cours contre ma nature. Mon travail, c'est de garder la même routine, comme en 2019, 2018 ou l'an dernier : être prêt à me battre pour le meilleur."