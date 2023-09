Quartararo de retour sur les lieux de son titre : "Ça fait mal"

Le titre de Fabio Quartararo paraît plus loin que jamais. Ce week-end, le Français retrouve le circuit de Misano, où il est devenu Champion du monde en octobre 2021, et il mesure plus que jamais la dégringolade de Yamaha dans la hiérarchie. Encore candidat à la couronne mondiale l'an passé puisqu'il a passé l'essentiel de la saison à la première place, il n'a cependant plus gagné de course depuis plus d'un et ne semble même plus en mesure de prétendre au podium actuellement, n'en ayant décroché qu'un seul depuis le début de la saison.

C'est donc avec une certaine amertume que Quartararo revient sur la piste où il a été sacré en 2021. "C’est un grand sentiment, mais ça fait mal aussi de voir où en est maintenant par rapport à il y a deux ans", a déclaré El Diablo en conférence de presse. "Bien sûr, c’était l’un des plus beaux jours de ma vie ici, mais revenir ici dans la position où l’on est actuellement, ça fait mal, mais c’est comme ça. On doit être positif, essayer de ramener Yamaha à la meilleure position possible. Mais c’est bien d’avoir cette belle sensation de 2021."

Misano pourrait cependant être le lieu où se présentera une lueur d'espoir, pas tant ce week-end mais plutôt lundi, avec le test au cours duquel Fabio Quartararo découvrira une moto très proche de celle qu'il aura la saison prochaine. Cette nouvelle machine a déjà été évaluée par Cal Crutchlow, le pilote d'essais de Yamaha, mais Quartararo préfère attendre de tester lui-même cette M1 pour se prononcer.

"J’ai eu Cal au téléphone samedi soir, donc il a pu me donner un peu son feedback. Mais je préfère aussi voir de moi-même, voir comment je me sens sur la moto lors du test. Je garderai ça pour moi !"

Avant ce test, Quartararo a un Grand Prix à disputer, pour lequel il ne se montre "pas vraiment" optimiste malgré une septième place à Barcelone. Il s'agit de son meilleur résultat depuis le Grand Prix de France en mai dernier, conquis après un retour aux réglages de la saison passée, qu'il n'est pourtant pas certain de conserver à Misano.

"C’était un week-end difficile pour nous. Le dimanche a été bon pour nous, on était revenu en arrière avec le setup et c’était un petit peu mieux. En gros, on ne sait pas d’où on part, on verra vers quoi on va en EL1."

"Franchement, on a perdu chaque année un peu de notre capacité à tourner, et cette année il nous en manque encore plus", a déploré Quartararo. "Avec la base de l'an dernier, on a plus de vitesse, et à Barcelone, où le grip était vraiment très faible, ça m'a beaucoup aidé."

Avec Basile Davoine