Márquez souhaite passer un cap physiquement en Australie

Après s'être rassuré dès le Grand Prix d'Aragón sur sa forme physique et avoir décroché ensuite une quatrième et une cinquième place au Japon et en Thaïlande, Marc Márquez souhaite désormais franchir une étape sur le plan physique. S'il n'avait pas cherché à s'économiser à Buriram et avait finalement été rattrapé par la douleur le dimanche, cette fois il compte sur ses deux semaines de repos pour ne plus sentir de limitation sur la moto.

"C'est important pour moi de sentir un cap au niveau de ma condition physique ici à Phillip Island, surtout parce que ça m'a pris du temps pour récupérer durant la semaine où j'ai été chez moi après la Thaïlande. Ça a pris du temps mais maintenant je me sens mieux, les muscles ont évolué de la bonne façon donc c'est important de sentir une petite étape", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Ça sera l'objectif principal du week-end. Ensuite, évidemment, si je sens un progrès dans ma condition physique, je sentirai aussi un progrès dans ma performance au pilotage."

"Si je me sens bien sur la moto j'essayerai d'aborder le week-end avec la même stratégie qu'en Thaïlande parce que je crois que c'est la façon de progresser. Ensuite je verrai si ça ira dimanche. En Thaïlande par exemple, quand je me suis réveillé le dimanche j'étais détruit et heureusement pour moi la course s'est déroulée sous la pluie et je n'ai pas du tout été limité physiquement et j'ai pu piloter comme je voulais. Mais j'ai rechargé mes batteries la semaine dernière, c'était important de se reposer et maintenant je me sens bien donc je vais aborder le week-end d'une bonne façon. Ensuite on verra car parfois on veut rouler vite mais on ne peut pas car on n'a pas le feeling avec la moto."

Marc Márquez au GP de Thaïlande

Toutefois, l'heure n'est pas encore pleinement à la compétitivité et l'objectif principal reste la préparation de la saison 2023. Pour ce faire, le pilote espagnol va continuer d'essayer des choses durant le week-end comme il l'a fait lors des précédents Grands Prix, quitte à perdre en performance.

"Cette nouvelle Honda 2022 me rend un peu confus, parce que parfois je m'attends à avoir beaucoup de mal et pour certaines raisons ça va mieux. Ici on aura un peu de mal mais d'un autre côté c'est l'une de mes pistes préférées donc on va voir. On va démarrer avec une mentalité positive et ensuite durant le week-end on va comprendre où on sera. C'est sûr que c'est un week-end durant lequel je dois essayer certaines choses pour l'avenir et ça affecte aussi un peu notre GP mais c'est le moment de le faire", a-t-il précisé.

L'exigence de Phillip Island sera un bon repère, à la fois pour situer la RC213V mais également pour évaluer la condition physique du #93, qui sait que chaque séance sera clé. "C'est le genre de piste sur laquelle il faut bien démarrer. Si pour une raison ou une autre on démarre en se battant contre la moto, contre les trajectoires et qu'on ne pilote pas bien ensuite on a beaucoup de mal et ça devient de plus en plus difficile à chaque tour. À part ça, on va voir où on on peut démarrer. Il semble que la météo va être piégeuse."

En effet, de grosses averses ainsi que de fortes rafales de vent sont attendues ce week-end, de quoi venir à nouveau perturber le MotoGP, après les week-ends déjà compliqués au Japon et en Thaïlande.