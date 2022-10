Des conditions météo dantesques attendues au GP d'Australie

Charger le lecteur audio

Après les essais perturbés à Motegi et la course retardée à Buriram, le week-end du Grand Prix d'Australie devrait à son tour être troublé par les averses. Depuis ce mercredi, de très fortes pluies touchent l'État de Victoria, où se situe le circuit de Phillip Island, à tel point que les autorités locales craignent des inondations dans les prochains jours.

En anticipation de ces conditions météo plus que difficiles, les organisateurs de l'épreuve ont annoncé la fermeture de certains parkings et l'ouverture de nouvelles zones pour accueillir les voitures et les motos des spectateurs, afin "d'éviter que des véhicules soient embourbés et de rendre l'accès au circuit aussi efficace que possible dans les conditions attendues".

Concernant l'activité en piste, les prévisions météo annoncent de la pluie pour la journée de vendredi, avec un risque accru dans l'après-midi. Le ciel devrait s'éclaircir samedi et dimanche, avec un risque d'averses inférieur à 20%, mais le vent pourrait encore poser des difficultés aux pilotes. Des rafales à 45 km/h sont possibles vendredi, un phénomène qui pourrait être accentué par la localisation du circuit, aux abords de l'océan Pacifique. En 2019, le vent avait provoqué une chute de Miguel Oliveira en EL4 et le drapeau rouge avait été brandi en raison des conditions.

Ce week-end, les pilotes seront également confrontés à des températures glaciales qui ne devraient pas dépasser 16°C au cours des trois jours, ce qui pourrait causer des difficultés dans l'exploitation des pneus.

Si les prévisions se confirment, les EL3 disputés samedi matin seront la seule séance sur piste sèche avant les qualifications, et donc l'unique occasion pour les pilotes d'intégrer un top 10 synonyme d'entrée directe en Q2, ce qui laissera peu de place à l'erreur.

Le fait que les averses ne soient attendues que vendredi est une mauvaise nouvelle pour Oliveira, vainqueur des deux courses disputées dans ces conditions cette année, ou encore Jack Miller, toujours à l'aise quand la pluie s'invite et qui aurait pu en profiter pour sa première course à domicile en trois ans. À l'opposé, Fabio Quartararo reste sur une course catastrophique, conclue hors des points, sous la pluie au GP de Thaïlande, et le Français s'est depuis muré dans le silence, ne livrant aucune explication à sa contre-performance.