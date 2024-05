Márquez estime qu'il est "trop tôt pour penser au championnat"

Au début du GP d'Espagne, Marc Márquez affirmait viser le podium, et pas plus, pour les deux week-ends qui s'annonçaient, cherchant encore à "tout réunir" avec une moto qu'il connaissait mieux désormais mais sur laquelle il lui restait des éléments à peaufiner. Une fois le podium atteint, il voulait viser la régularité et, de là, saisir toute opportunité de victoire qui pourrait se présenter.

Ce podium est désormais validé, et force est de constater qu'il a déjà montré avoir retrouvé le potentiel de gagner, alors qu'il disputait à Jerez son quatrième Grand Prix avec la Ducati. Aujourd'hui, malgré plusieurs chutes coûteuses sur ce début de championnat, il apparaît en sixième position au classement général, revenu à 32 points du leader Jorge Martín après l'abandon de celui-ci en Andalousie. Un score plutôt honorable qui relance les pronostics sur les chances de titre du #93.

Pense-t-il désormais pouvoir obtenir la régularité nécessaire pour le championnat ? "Pour moi, il est trop tôt", a répondu l'Espagnol à cette question, à l'issue de la course de Jerez. "Ça n'est pas que je ne veux pas le championnat, mais il est trop tôt pour y penser parce que je sais, et je le comprends déjà, qu'il va y avoir des pistes sur lesquelles je vais avoir beaucoup de mal. On verra, pour le moment il faut qu'on continue comme ça."

"Je suis vraiment surpris de n'être qu'à 32 points du leader, parce que j'ai eu un très mauvais début de saison. Ça veut dire qu'on roule à la limite, qu'il va y avoir encore beaucoup de zéros et que ça va être serré. Pour moi, c'est déjà une fierté de me battre avec les leaders de Ducati."

Un "plan" pour guérir de la blessure mentale

Márquez a estimé que sa deuxième place au terme de son duel face à Bagnaia n'était pas une défaite, mais bien une de ces étapes qu'il s'est fixées pour revenir à son meilleur niveau. "Je ne considère pas cela comme une défaite. J'ai gagné, dans mon plan, dans le chemin que j'ai en tête, et je m'améliore de plus en plus. Maintenant, je dois maintenir la constance des dernières courses", a-t-il décrit.

Aux journalistes espagnols qui l'interrogeaient sur ce "plan", l'octuple Champion du monde a répondu par un sourire. Et on comprend qu'il ne s'agit pas uniquement de franchir les étapes devant le ramener vers le sommet, mais aussi de se reconstruire, quatre ans après la blessure qui a coupé sa carrière dans son élan.

Durant ces quatre ans, à sa convalescence se sont ajoutées les difficultés croissantes de Honda, ce qui l'a peu à peu éloigné des premières places. Pour ne pas s'enliser plus dans cette situation, Márquez a d'abord obtenu la rupture de son contrat avec le HRC, puis une place sur une Ducati satellite, dans l'équipe Gresini pour laquelle courait déjà son frère.

Cela impliquait de renoncer à plusieurs millions d'euros de salaire pour être essentiellement payé par ses sponsors cette année, mais aussi de sortir d'un rôle de pilote officiel pour se contenter d'une moto de l'an dernier, dont le développement est censé être inexistant durant l'année. Un véritable sacrifice pour un pilote de ce calibre, mais qui permet de laisser poindre une "deuxième vie" aux yeux du trentenaire.

On ignore pour le moment jusqu'où cela va le mener, que ce soit en termes de résultats ou de statut puisque Ducati n'a toujours pas désigné son second pilote officiel pour la saison prochaine. Mais ce "plan" pourrait aussi être compris comme une manière de se montrer en capacité de gagner suffisamment tôt pour convaincre un constructeur de l'engager dès la saison prochaine.

"Le plan est dans ma tête", a-t-il expliqué, soulignant que cela est naturel "quand on sort de quatre années très difficiles dans sa carrière de pilote". Et de poursuivre : "Je l'ai dit dans une interview quand on m'a interrogé sur le football, et je le répète : dans le sport, les blessures mentales pèsent parfois plus que les blessures physiques. Logiquement, des blessures physiques, j'en ai eu de très graves, mais cela provoque aussi une blessure mentale dont, petit à petit, il faut guérir et dont il faut se remettre."

"Cela ne veut pas dire que l'on est vaincu et que l'on est coincé avec ça. Ça veut dire [qu'il faut] se mettre sur une bonne lancée, gagner en confiance. Ça a été ma décision cette année, mais j'y ai mis du courage. C'est ce que doit parfois faire un sportif, faire face à tout ce qui se présente, le torse bombé. Et ça marche bien pour moi."

Avec Germán Garcia Casanova