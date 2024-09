Martín et Bagnaia n'utilisent pas le même carénage sur la Ducati

Les Ducati GP24 ne sont plus tout à fait identiques. Aucun favoritisme de la part de la marque mais des choix différents entre les pilotes : depuis Misano, Pecco Bagnaia roule sans une pièce présente sous la moto pour générer de l'effet de sol, alors que les machines de Jorge Martín et Enea Bastianini l'ont. L'Italien n'apprécie pas les sensations avec ces éléments et a donc préféré conserver l'ancienne configuration aérodynamique sur sa moto.

"C'est un pack avec le nouveau carénage et je ne l'utilise pas", a confirmé Bagnaia. "[Martín et Bastianini] l'utilisent pour les virages rapides mais pour moi c'était moins bien donc j'ai décidé de [ne pas l'utiliser]. Je me sens beaucoup mieux quand la moto bouge, elle donne des informations, et sans cet élément, il y a moins de mouvements. Je préfère sentir ça."

À l'inverse, Jorge Martín "apprécie" ces nouveautés aérodynamiques. Il n'y voit pas de gain substantiel mais préfère le comportement de sa moto quand elle est équipée de ces évolutions. "On tourne un peu moins bien mais je sens que je peux peut-être entrer un peu plus vite en courbe", a expliqué le leader du championnat. "Je peux garder un peu plus de vitesse avant le virage, pas dans le virage."

"Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. J'ai senti que c'était bon à Misano et à un moment, je ne veux pas revenir en arrière, en avant... J'ai dit 'OK, on le prend et on ne revient pas à l'ancien'."

"Je n'ai pas plus de sensations avec, c'est juste que je peux entrer plus vite dans le virage", a détaillé Martín, évoquant une moto moins simple à contrôler mais finalement un petit gain de performance avec cette nouveauté, ce qui l'a donc poussé à le conserver sur sa Ducati.

"Après, j'ai du mal à ralentir dans la dernière partie du freinage, il semble que je perds plus l'avant qu'avec l'autre carénage mais en termes de vitesse, c'est peut-être un peu plus rapide, c'est pour ça que je le garde. Mais ce n'est pas une question de sensations, c'est plus pour le chrono."