Martín compte sur sa gestion des pneus pour retrouver le podium

Jorge Martín est de retour au premier plan à Barcelone. Après plusieurs courses difficiles entre des chutes à répétition, une main engourdie pour laquelle il sera opéré lundi mais aussi de mauvais réglages de fourche qui le ralentissaient et enfin abandonnés ce week-end, le Madrilène s'est qualifié en deuxième ligne et sera sixième sur la grille de départ, soit son meilleur résultat depuis le GP des Amériques. Il pensait même avoir le rythme pour la pole samedi.

"Dans l'ensemble c'était une bonne journée", a résumé Martín après les qualifications. "J'ai été constant toute la journée, [en EL3] j'étais troisième et septième en EL4. J'ai essayé d'être très doux dans mon pilotage. En qualifications, j'attendais un peu plus, je pensais pouvoir me battre pour la pole position mais je ne me suis pas senti très bien avec le deuxième pneu. Je vais partir sixième [ce dimanche]. Je vais essayer de prendre un bon départ parce que c'est vraiment important ici, et d'être constant."

Martín a retrouvé les points au Mugello, après une série de trois courses marquées par des chutes, et se fixe des objectifs beaucoup plus élevés ce dimanche, tout en restant conscient du besoin de voir l'arrivée : "Pour moi, un podium serait un très bon résultat mais un top 5 serait également positif. Pour le moment, il est important de finir des courses, d'être là et je pense que je suis capable de jouer le podium parce que je suis capable de freiner très tard [et que] je peux très bien défendre ma position. Mais finir dans le top 5 serait également bon."

Pour atteindre son objectif, Martín compte sur la gestion des pneus, domaine dans lequel il s'estime doué et qui sera particulièrement important sur un circuit offrant peu d'adhérence. Selon lui, le pilote du groupe de tête qui parviendra le mieux à préserver ses gommes sera probablement le vainqueur ce dimanche.

"Pour moi ce n'est pas exigeant physiquement. Je suis confiant pour que le relais long se passe bien parce qu'on doit beaucoup gérer le pneu arrière. Sur la moto, on essaie juste de faire de la gestion et ce n'est pas exigeant physiquement, c'est exigeant pour le pneu. Celui qui gèrera le pneu le mieux et pourra être rapide en même temps sera celui qui [sera devant] à la fin."

"Pour moi, c'est assez facile de comprendre la limite du pneu donc j'arrive à très bien gérer ça quand j'attaque et que ça glisse. Je pense que je suis l'un des meilleurs chez Ducati pour gérer ça et je suis confiant pour qu'[en course] je sois performant en début d'épreuve tout en gérant ça, et vers le 15e tour, ça sera très difficile pour tout le monde."

Les Ducati sont une nouvelles fois présentes en nombre à l'avant, avec quatre d'entre elles sur les deux premières lignes. Interrogé sur la possibilité d'une stratégie commune pour contrer le favori Aleix Espargaró, Jorge Martín a balayé cette idée, l'essentiel étant d'éviter de rester dans le sillage d'un rival pour éviter une surchauffe du pneu avant.

"Je ne pense pas [qu'il y aura une stratégie commune]. Je sens qu'on est tous très proches, je ne crois pas qu'Aleix ait un meilleur rythme de course. Il est fort sur un tour, il est incroyable, mais en rythme de course, tout le monde est assez proche. [Vendredi] et en EL4, il était fort mais pas super fort. On est proches donc je ne pense pas qu'il dispose d'un avantage d'une demi-seconde, peut-être un ou deux dixièmes. Une chose importante sera la température, elle sera très élevée donc ça sera dur de suivre quelqu'un [et d'économiser le pneu avant]. On verra, c'est dur de voir maintenant mais je pense qu'une stratégie d'équipe ne changerait rien."

"La meilleure stratégie est d'être devant, même si tu es lent, juste pour avoir une bonne température dans les pneus parce que c'est très dur d'être derrière", a ajouté Martín. "Si quelqu'un te double, c'est difficile donc il sera vraiment important de repasser devant, sinon l'avant va monter très haut [en température], c'est dangereux."

"[Si quelqu'un est devant] Il faudra sortir de la trajectoire et fermer les trajectoires pour que personne ne te double, et aussi un peu gérer l'arrière", a-t-il résumé.

Un bon résultat ce dimanche pourrait être déterminant pour l'avenir de Jorge Martín. Samedi, Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, a confirmé que Jack Miller ne devrait pas rester dans l'équipe officielle, faisant de fait d'Enea Bastianini et de Jorge Martín les favoris à sa succession.

"J'ai vu ça", a commenté celui qui roule actuellement pour Pramac, affichant sa confiance quant à sa capacité à séduire le constructeur : "Ducati s'intéresse vraiment à moi, ils le démontrent et il faut que je patiente parce que j'ai le temps de montrer que je suis vraiment performant et ce week-end, je suis très rapide dans toutes les séances, donc je suis détendu et les choses viendront."