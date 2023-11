Martín a eu "trop de temps" pour gamberger après la Thaïlande

La fin de saison est très intense en MotoGP, avec les huit dernières manches de la saison concentrées sur dix week-ends. Au cœur de ce rythme éreintant, les pilotes ont profité de l'un de leurs deux week-ends libres il y a quelques jours et Jorge Martín, revenu à 13 points de Pecco Bagnaia a préféré rester en Asie, pour un séjour à Bali. Même s'il vit sa plus belle période depuis son arrivée en MotoGP, le pilote Pramac a reconnu avoir commencé à sentir la pression lors des dernières courses et il a eu du mal à profiter de ces quelques jours de repos.

"Après la course, j'étais super content", a expliqué Martín en conférence de presse à Sepang. "J'ai eu un week-end incroyable, c'était génial de faire mon quatrième doublé de l'année. J'ai décidé de rester [en Asie] parce qu'en général je souffre beaucoup du décalage horaire donc c'était une bonne option de rester ici, de m'habituer à la température. Je pense que ça m'aidera un peu de m'être entraîné dans la chaleur. Je suis content."

"Je pense que j'ai eu trop de temps pour penser à tout pendant cette semaine de repos. Je préfère avoir une course immédiatement après, parce que je reste sur les sensations. On est enfin de retour en Malaisie et je suis impatient de rouler."

Martín se réjouit de l'enchaînement de trois courses en trois week-ends qui conclut la saison puisque cela lui évitera de trop se poser de questions : "Je pense que c'est plus entre les courses [que la pression se fait ressentir], la semaine dernière à Bali ou peut-être la semaine d'avant. On a le temps de réfléchir, on se dit qu'on peut gagner ou perdre quelque chose de gros. Quand je suis sur le circuit, je me concentre juste sur la course. Aujourd'hui, je suis plutôt détendu et je suis plutôt confiant pour que les choses se passent bien."

Pecco Bagnaia

Ces dernières semaines, Martín et Bagnaia n'ont cessé de rejeter la pression l'un sur l'autre et l'Italien assure bien vivre la situation actuelle, puisqu'elle est surtout le signe d'une saison qui tient ses promesses.

"Je pense que c'est un plaisir d'avoir ce genre de pression", a précisé Bagnaia. "On se bat pour le titre et si on n'a pas de pression, c'est qu'on ne se soucie pas trop de ce qu'on fait. Je pense que la pression est normale, c'est un bon carburant selon moi. Il faut l'utiliser pour progresser et pour sentir l'envie d'être à nouveau champion."

Une revanche à prendre pour Martín

Martín arrive à Sepang dans une excellente dynamique, après avoir obtenu au moins une pole ou une victoire lors de chacun des six derniers week-ends de compétition, et retrouve un circuit sur lequel il avait brillé l'an passé. Parti premier, il avait mené les premiers tours mais sa course s'était conclue sur une chute. Martín espère naturellement un dénouement plus favorable cette année.

"Je pense qu'il me manque cette victoire, je crois que j'aurais pu y arriver. En attaquant deux ou trois tours de plus, j'aurais pu creuser l'écart mais je n'ai pas pu le faire parce que je suis tombé. Je pense qu'on pourra faire mieux avec le nouvel asphalte [dans certaines portions] parce qu'il semble qu'il y aura moins de bosses, donc peut-être que les chronos seront plus rapides. En course, on verra. Peut-être que creuser l'écart ne sera pas la meilleure stratégie."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia ont de gros espoirs en Malaisie

Bagnaia a de son côté connu un seul succès lors des six dernières courses, après la chute de Martín en Indonésie, et a plusieurs fois payé des vendredis et des qualifications difficiles. Le pilote Ducati pense avoir corrigé ses problèmes et affiche également son optimiste pour le GP de Malaisie.

"La dernière fois qu'on est venus ici, c'était pour le test en février et tout s'est passé à la perfection. Ce sera intéressant parce que toutes les motos ont toujours un très bon niveau sur cette piste, pas juste la nôtre. Ce serait sympa d'avoir une bonne bagarre mais j'espère partir plus à l'avant pour ne pas avoir une bagarre comme [en Thaïlande]."