Viñales : "L'équipe Yamaha est super, mais pas pour moi"

On avait quitté Maverick Viñales perturbé, venant d'annoncer la rupture de son contrat avec Yamaha dans la foulée d'un retour sur le podium qui l'avait laissé de glace. On l'a retrouvé cette semaine apaisé, désireux de faire amende honorable. Jeudi, en participant à la conférence de presse d'ouverture du Grand Prix de Styrie, le pilote espagnol a en effet souhaité présenter des excuses auprès de ses fans, admettant ne pas toujours avoir eu la bonne attitude.

Interrogé vendredi pour savoir s'il ressentait ce même besoin à l'égard de Yamaha, il a revanche balayé cette idée : "Non, je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment que je dois m'excuser auprès des fans, parce qu'au final mon attitude n'a pas été bonne. Quand j'ai fait la deuxième place, j'aurais dû être content, parce que c'est un podium, mais je n'étais pas aussi content que j'aurais voulu l'être. C'est donc la raison pour laquelle j'ai dit ça."

"Et aussi parce que parfois je n'arrive pas à être clair dans mes réponses, alors je n'arrive pas à donner la bonne réponse. C'est pour ça que parfois je dis juste 'je ne sais pas'. Et parfois il est difficile, même pour moi, d'avoir une explication à beaucoup de choses qui se passent", ajoute Viñales en tentant de mieux s'expliquer.

Car le fond du problème est bel et bien sportif, le pilote espagnol ne supportant plus les hauts et les bas incessants qui caractérisent ses performances depuis qu'il a rejoint Yamaha, en 2017, tantôt en lutte pour le titre, tantôt totalement perdu. "C'est ce manque de confiance dans l'équipe qui m'a fait prendre cette décision. J'ai donc décidé d'arrêter pour cette raison, parce que cette inconstance m'a ôté beaucoup de confiance. Il est certain que l'équipe Yamaha est super, mais pas pour moi à l'heure actuelle", tranche-t-il.

"Il faut qu'on trouve quelque chose qui me permette de bien travailler et qui me donne la possibilité de donner le maximum, parce que la seule chose que je souhaite et que je veux faire, c'est gagner des courses, or à l'heure actuelle c'est très dur à faire. Cette situation est difficile pour moi, c'est une période difficile, mais il faut dépasser cela et on sera assurément beaucoup plus forts quand on aura dépassé cette situation."

Posé, Maverick Viñales n'estime pas sa situation comparable à celle d'autres athlètes qui, dernièrement, ont fait part des effets néfastes sur leur santé mentale que peuvent avoir la pression médiatique et les échanges parfois compliqués avec les médias. En revanche, il est convaincu de devoir améliorer sa manière de communiquer afin de mieux se faire comprendre.

"Franchement, je suis à l'aise", assure-t-il, "c'est juste que parfois je n'arrive pas à dire ce que je pense. Je ne trouve pas les bons mots. Je m'améliore, j'essaye de trouver les bons mots pour expliquer exactement ce qui se passe, surtout pour les fans, parce que je pense qu'ils ont besoin de le savoir. Parfois je dis les choses de façon trop ouverte et il y a donc eu des incompréhensions."

"Il est certain que je dois m'améliorer, là-dessus comme sur la moto − on doit toujours s'améliorer. C'est un aspect très important auquel je n'ai jamais prêté attention, mais il le faut clairement. Au final, tout ce que je fais c'est parce que je veux être meilleur, je veux être devant, et j'ai confiance d'avoir le potentiel pour être au top. C'est la raison pour laquelle je travaille de cette façon et la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. J'ai besoin de confiance, c'est le plus important."

Pas de retour en arrière avec Yamaha

Si Maverick Viñales semble avoir fait du chemin dans l'analyse de ses difficultés, assurément la première étape pouvant mener à une résolution de ses problèmes, la cassure avec Yamaha est, elle, irrémédiable. "Tout est clair dans l'esprit de tout le monde", assure Takahiro Sumi, chef de projet MotoGP du constructeur, écartant un possible rabibochage avec le pilote espagnol. "Nous allons juste nous concentrer sur le fait de terminer cette saison. Nous allons lui apporter le maximum de soutien pour essayer de faire en sorte qu'il soit rapide et qu'il prenne du plaisir à piloter notre M1 jusqu'à la fin de la saison. C'est notre seul objectif."

Il n'en reste pas moins que cette question de l'inconstance des performances de Viñales continuera de peser sur sa saison si le doigt n'est pas mis sur le nœud du problème. Avant la pause estivale, l'Espagnol est passé de dernier du Grand Prix d'Allemagne à deuxième de celui des Pays-Bas en l'espace d'une semaine seulement.

Pour Takahiro Sumi, il n'est pas possible d'expliquer ce renversement de la situation par une simple question de réglages ou de choix de pneus. "Ce n'est pas si simple de faire la part des choses. Mais par le passé, avec Maverick nous avons été en difficulté en termes de performances quand les conditions changeaient. Il fallait toujours essayer de trouver les meilleurs réglages pour toutes les conditions. Donc, parfois, quand il en est loin, il perd beaucoup. Cela signifie que les réglages et la combinaison des réglages avec les caractéristiques du pilote sont, à mon avis, le problème principal", juge l'ingénieur.