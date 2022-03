Maverick Viñales demande surtout de la régularité à Aprilia

Charger le lecteur audio

Aprilia a recollé au groupe de tête la saison passée et la firme italienne espère continuer sa marche en avant en s'appuyant sur Aleix Espargaró, qui a offert à la RS-GP son premier podium à Silverstone, et sur Maverick Viñales, habitué au succès en MotoGP. Viñales manque de repères sur sa nouvelle machine et reconnaît qu'il lui faut encore du temps mais il ne cache pas son ambition. Après avoir connu la victoire avec Suzuki et Yamaha, l'Espagnol veut faire triompher l'Aprilia.

"Pour moi, ce serait un rêve de gagner avec trois constructeurs différents parce que je pense que je serais le seul dans l'Histoire à l'avoir fait [Mike Hailwood et Eddie Lawson l'ont fait en 500cc, mais personne en MotoGP, ndlr]", a déclaré Viñales. "Et puis, mener Aprilia au top est aussi l'un de mes objectifs, mais il faut qu'on soit réaliste, il nous faut encore quelques dixièmes pour pouvoir se battre pour la victoire. Il faut donc qu'on garde les pieds sur terre. On sait que le chemin est encore long, il reste beaucoup de travail."

Massimo Rivola compte justement sur l'expérience acquise par Viñales sur des machines victorieuses pour aider Aprilia à gagner à son tour. "Maverick a apporté une importante connaissance de motos qui tournent très bien, comme la Suzuki et la Yamaha", a déclaré le directeur d'Aprilia Racing à Motorsport.com. "Je pense aussi qu'avoir un pilote aussi sensible sera un avantage dans le développement de la moto."

Viñales souhaite que ce développement permette à Aprilia de devenir un prétendant sérieux aux premières places et pas seulement une marque capable de coups d'éclat ponctuels. Interrogé sur sa principale requête, il met en avant le besoin de "régularité", tant dans les résultats que dans le comportement de sa machine : "Ce sera la clé pour mener la moto au sommet, car si on fait une très bonne course mais qu'on en fait ensuite une autre moins bonne, on perd alors un peu la voie, on commence à changer la moto. Mon souhait est donc d'avoir constamment une moto très similaire et de gagner en confiance petit à petit".

"Je ne pense pas que ce soit bon de faire un jour un podium et le lendemain dixième. Concevoir une moto forte pour qu'elle soit régulièrement dans le top 5 et ensuite grimper [plus haut], c'est mon souhait. L'année dernière a été très compliquée pour moi et j'ai un peu perdu ma confiance, donc j'ai besoin de la reconstruire."

Aprilia veut aider Viñales à se reconstruire

L'aspect mental pourrait une nouvelle fois s'avérer déterminant dans la saison de Maverick Viñales. Capable du meilleur comme du pire, le paroxysme ayant été atteint au Red Bull Ring l'an dernier avec une colère exprimée par de puissantes accélérations qui ont poussé Yamaha à se séparer de lui plus tôt que prévu, celui qui a aussi brillé dans la catégorie reine en montant neuf fois sur la première marche du podium a voulu mieux s'entourer chez Aprilia.

Le constructeur de Noale a recruté Fabrizio Maganzi, ancien préparateur physique de Fernando Alonso en Formule 1, et un psychologue du sport pour encadrer Viñales et le placer dans "le meilleur état d'esprit possible" tout au long de l'année. "D'après ce qu'il m'a dit et ce que j'ai vu à la télévision, je veux voir si ce que nous avons mis en place lui a permis d'évoluer", a souligné Rivola.

Et le dirigeant italien affirme son désir d'écrire l'avenir d'Aprilia avec Viñales, même si l'accord entre les deux parties ne porte pour le moment que sur la saison 2022 : "Je suis très heureux d'avoir Maverick et de voir son intégration. Notre idée est de continuer avec lui aussi longtemps que possible, parce qu'il a l'âge idéal. L'an dernier, nous n'avons fait que cinq courses avec lui, que nous avons plutôt prises comme un test. Cette année il y aura 21 Grands Prix. Je suis curieux de voir comment Maverick réagira sous pression."

Avec Oriol Puigdemont et Léna Buffa