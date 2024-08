Maverick Viñales croit au "step" d'Aprilia pour aller menacer Ducati

Cinquième du championnat du monde MotoGP avec 125 points au moment de la reprise consécutive à une pause estivale de trois semaines, Maverick Viñales, dont l'aventure avec Aprilia s'achèvera au terme de cette saison pour prendre la direction de KTM, revient dans le paddock avec un état d'esprit très positif.

Pour l'heure, Viñales, qui devance son équipier Aleix Espargaró de 43 points, fait un double constat : la première partie de saison d'Aprilia a été bonne, avec notamment une victoire acquise aux États-Unis, sur un tracé qu'il affectionne particulièrement. Mais l'équipe italienne concède du terrain à Ducati et se doit de se rapprocher en poursuivant l'introduction efficace de développements, comme ceux amenés ce week-end en matière d'aérodynamique.

L'an dernier, Aprilia s'était imposé avec Aleix Espargaró sur ce même tracé de Silverstone, Viñales franchissant la ligne d'arrivée en cinquième position, à seulement deux secondes sur la ligne. Le pilote s'était attribué un podium en sprint (troisième). En 2022, déjà avec Aprilia, l'Espagnol avait signé la seconde position en course, quatre dixièmes derrière le vainqueur Francesco Bagnaia.

"Oui, je suis familier avec ce circuit !", lance Viñales dans un éclat de rire. "C'est une bonne piste, particulièrement pour moi et pour la moto. Cet été, j'ai essayé de progresser physiquement et sur la moto, en termes d'aptitudes. J'ai essayé de planifier l'été et d'arriver ici en seconde partie de saison pour arriver mieux que sur la première partie. J'ai aussi réfléchi sur la manière dont s'est passé le début de saison : je pense qu'il s'est vraiment bien déroulé. Nous avons extrait le maximum de notre moto, ce qui parfois n'a pas été suffisant, mais nous l'avons fait, donc j'en suis heureux."

"Je suis aussi content de comment la seconde moitié de saison se déroulera car nous allons recevoir des nouveautés, et peut-être que nous pourrons combler l'écart. Donc oui, je suis vraiment curieux d'aller en piste, de voir où nous sommes et je suis absolument sûr que le ressenti sera bon mais je souhaite voir où nous reprenons et nous trouvons."

Lire aussi : MotoGP Quartararo bien reposé et optimiste après le break estival

Le "step" à trouver pour aller chercher Ducati

Le pilote espagnol se dit bien reposé après un été lors duquel il s'est efforcé d'anticiper ce qui seront des courses physiquement difficiles dans cette seconde moitié de calendrier, notamment en raison de la chaleur humide que l'on y rencontre.

"Je me souviens que l'an dernier, certaines courses ont été assez difficiles, comme la Thaïlande, la Malaisie, qui ont été très, très dures, en raison des conditions", admet-il. "J'ai donc essayé de m'entraîner par les conditions les plus chaudes possibles pour être préparé, que je puisse résister s'il y a des problèmes de température. Je me suis entraîné dans la chaleur et j'ai roulé sur différents types de moto pour conserver le niveau. Je veux finir les courses au maximum. Il me semble que j'ai progressé par rapport au début de la saison, aussi avec d'autres motos, alors j'espère que ce sera le cas ici."

Interrogé sur ce qui le laisse sur sa faim au cours d'une première partie de saison, l'ayant tout de même vu prendre la difficile décision de laisser un guidon gagnant dans un team d'usine pour rejoindre le projet KTM au sein du team Tech 3 d'Hervé Poncharal, Viñales assure qu'Aprilia peut se satisfaire d'avoir exécuté de bonnes performances compte tenu de ce dont l'équipe disposait.

"Peut-être que je me suis mal expliqué : je suis content !", martèle-t-il. "J'ai dit que ce n'était pas suffisant car nous n'avons remporté qu'une course et nous nous attendions à en gagner un petit peu plus, mais nous sommes heureux de la façon dont nous tirons le meilleur de notre moto dans toutes les situations. Je suis curieux de voir si en seconde moitié de saison, nous serons en mesure de resserrer l'écart et nous devons travailler main dans la main avec Aprilia pour clore cet écart. Je suis très honnêtement très curieux de voir si nous pouvons le faire ici."

"Nous devons essayer quelques choses. Comme l'an dernier en seconde moitié de saison [on a] des éléments aérodynamiques. [Ce vendredi] Nous devrons les essayer et les comparer. J'ai confiance quant au fait qu'il s'agira d'un step. Peut-être s'agit-il du step dont nous avons besoin, mais on verra combien les autres en font ! [rires] Mais je pense que c'est le step qu'il nous faut, l'aéro, pour resserrer avec l'avant."