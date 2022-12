La grille de départ de l'année en MotoGP

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia et Ducati ont tout raflé en 2022 et leur moisson de trophées a compris ceux attribués pour les qualifications, le BMW M Award récompensant le pilote le plus régulier aux avant-postes et le Tissot Pole des Poles pour celui qui en a réalisé le plus. Bagnaia s'est élancé cinq fois de la première place cette année, autant que Jorge Martín, ce qui signifie que la moitié des pole positions sont revenues à l'un des deux.

Au total, dix pilotes ont terminé des séances de qualifications en tête en 2022, dont sept des huit représentants de Ducati, tous sauf Luca Marini ! Le demi-frère de Valentino Rossi s'est néanmoins illustré avec deux troisièmes places, à Termas de Río Hondo puis au Mugello. Ducati n'a laissé que des miettes à la concurrence, s'offrant 16 poles sur 20 possibles. L'hégémonie des Desmosedici n'a été brièvement brisée que par Aleix Espargaró (Aprilia), en pole deux fois, ainsi que Fabio Quartararo (Yamaha) et Marc Márquez (Honda), tous deux auteurs d'une pole cette année.

Dans le classement du BMW M Award, qui applique le barème de points du MotoGP à chaque séance de qualifications, Bagnaia a inscrit 293 unités, grâce à 11 qualifications en première ligne, la deuxième place de Misano ayant été comptabilisée même si l'Italien avait une pénalité sur la grille de départ. Assuré du trophée dès le GP de Malaisie, Bagnaia a conclu la saison avec 11 points d'avance sur Martín, qui s'est illustré avec trois poles consécutives pour conclure l'année. Même s'il ne s'est élancé de la première place qu'au GP d'Indonésie, Fabio Quartararo a profité de sa régularité pour terminer à la troisième place.

Le Français, vainqueur des deux précédents BMW M Awards, a devancé Jack Miller, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Enea Bastianini et Marc Márquez, bien placé grâce à la pole de Motegi et ses trois qualifications en première ligne en fin de saison. Les pilotes VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini, ont complété un top 10 où le seul pilote Ducati manquant a été Fabio Di Giannantonio, malgré la pole du représentant de Gresini sur ses terres au GP d'Italie.

Le classement officiel ne prend pas en compte les pilotes remplaçants ou engagés en wild-card, privant ainsi Michele Pirro de trois points après sa qualification en 13e position au Grand Prix d'Italie.

La grille de départ de l'année (BMW M Award) :

1. Pecco Bagnaia Ducati Lenovo Team 293 points - 5 poles 2. Jorge Martín Pramac Racing 282 points - 5 poles 3. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 250 points - 1 pole 4. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 240 points - 1 pole 5. Johann Zarco

Pramac Racing 239 points - 2 poles 6. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 226 points - 2 poles 7. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 169 points - 1 pole 8. Marc Márquez

Repsol Honda Team 144 points - 1 pole 9. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 144 points - 1 pole 10. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 125 points 11. Maverick Viñales

Aprilia Racing 116 points 12. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 113 points 13. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 89 points 14. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 85 points 15. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 66 points 16. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 64 points - 1 pole 17. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 57 points 18. Takaaki Nakagami

LCR Honda 53 points 19. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 27 points 20. Álex Márquez

LCR Honda 15 points 21. Cal Crutchlow

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 2 points 22. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 1 point 23. Remy Gardner

KTM Tech3 0 point 24. Raúl Fernández

KTM Tech3 0 point 25. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 0 point