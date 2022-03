Michelin réduit la gamme et le nombre de pneus MotoGP

Charger le lecteur audio

Manufacturier unique du championnat, Michelin s'est fixé pour objectif de réduire sa gamme de pneus MotoGP pour la nouvelle saison, en la simplifiant tout en cherchant à ne pas affecter les performances après les records inlassablement battus ces dernières années. Les choix se sont portés sur les gommes les plus susceptibles de convenir à un vaste panel de conditions et de concurrents, en éliminant les options les plus singulières.

"La priorité de Michelin pour cette saison a été de proposer une gamme simplifiée aux pilotes", explique Piero Taramasso à l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous avons réduit le nombre de spécifications d'environ 15%, en éliminant celles qui étaient plus difficiles à utiliser car opérant dans une fenêtre de température très réduite. Nous avons confirmé uniquement les pneus dont les fenêtres sont plus larges, afin qu'il soit plus facile pour les pilotes d'en comprendre les sensations, mais qu'il soit aussi plus facile de les faire fonctionner."

Dans la continuité de cette démarche, Michelin proposera également un nombre de pneus réduit par rapport aux saisons précédentes. "L'année dernière, [les pilotes] disposaient de 30 pneus, soit 15 à l'avant et 15 à l'arrière, parmi lesquels ils pouvaient choisir dix pneus avant et 12 arrière", rappelle le responsable deux roues de Michelin Motorsport. "Le nombre pouvant être choisi est resté inchangé, mais les 12 pneus arrière ne pourront être sélectionnés que parmi 13, à savoir six soft, quatre medium et trois hard."

Ces changements sont pour Michelin le signe d'une nouvelle orientation, afin de rendre l'implication du manufacturier en MotoGP le plus efficace possible à tous niveaux. "[Ces choix] ont tous été faits pour aller vers la durabilité, en commun accord avec les équipes et la Dorna", explique Piero Taramasso. "Cela nous permettra de produire moins de pneus, nous devrons en conséquence en déplacer moins et en détruire moins à la fin de la saison, en exploitant au mieux tous les stocks. Nous continuerons aussi à le faire l'année prochaine, car il y a déjà un accord pour réduire encore [la gamme] d'un pneu. La volonté d'aller vers la durabilité est donc grande."

Plusieurs inconnues à Losail

Les deux Grands Prix disputés au Qatar l'an dernier s'étaient révélés impressionnants en termes de performances, ce qui s'était vu dans les temps au tour, les vitesses de pointe (avec une première V-Max à plus de 360 km/h) ou dans les écarts exceptionnellement faibles à l'arrivée de la seconde course et qui risquent de rester pour longtemps des références inégalables.

Cette année, et alors que le MotoGP se présente sur place sans avoir réalisé à Losail d'essais de pré-saison, Piero Taramasso ne s'attend pas à de nouveaux records. "Non, cette année, franchement, les seuls records que nous aimerions essayer de battre sont ceux de l'Argentine et du Japon, où les précédents résistent encore, notamment à cause de la pandémie. Compte tenu des réductions dont je parlais, notre objectif est d'essayer de maintenir les performances avec une gamme plus simple à comprendre et à utiliser", souligne le responsable.

Les conditions dans lesquelles se déroulera cette première course de l'année sont par ailleurs sujettes à un certain flou, compte tenu de plusieurs éléments inédits. "Cette année nous avons une nouvelle inconnue, car la Formule 1 a couru sur place il y a quelques mois. Nous ne connaîtrons donc pas les conditions de piste réelles avant vendredi", explique Taramasso. Les séances et la course sont par ailleurs avancées de deux heures. "Je pense que cela changera peu de choses", souligne-t-il, "même si cela dépendra bien entendu de la température, et en particulier de celle de la piste. Plus elle est élevée, plus il y a de possibilités d'utiliser les pneus medium et hard, même si le soleil se couche probablement plus tôt à cette époque de l'année."

"Je pense que l'impact le plus important sera le comportement des nouvelles motos, si elles se révèlent plus agressives ou plus douces avec les pneus compte tenu des nouveaux packages aéro et des variateurs qui ont atteint un niveau d'évolution très élevé. Sans oublier le paramètre des essais, car c'est la première fois depuis de nombreuses années que nous arrivons au Qatar sans avoir roulé sur ce circuit avant le week-end de course. Tout le monde va donc devoir travailler pour trouver la mise au point idéale pendant les essais de vendredi et samedi."

Place donc au travail : les premiers essais libres de la catégorie MotoGP débutent à 11h40 heure française, 13h40 heure locale.

Propos recueillis par Matteo Nugnes

