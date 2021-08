Miguel Oliveira au départ des 24H de Barcelone

Miguel Oliveira va faire une infidélité au MotoGP. Le Portugais va disputer sa première course d'endurance sur quatre roues, les 24 Heures de Barcelone, prévues les 4 et 5 septembre sur le circuit où il s'est imposé sur sa KTM en juin dernier. Oliveira restera d'ailleurs fidèle à la marque autrichienne puisqu'il prendra le départ de cette épreuve du calendrier des 24H Series au volant d'une KTM X-BOW GTX du True Racing, qu'il partagera avec Reinhard Kofler, Peter Kox et Ferdinand Stuck. La voiture sera engagée dans la catégorie GTX et dans la division GT.

"Je suis très enthousiaste et également incroyablement fier d'avoir la chance de participer à cette course", déclare le triple vainqueur de course en MotoGP, qui va ainsi renouer avec ses premières amours : "La compétition sur deux roues a été présente presque toute ma vie, mais ma carrière a débuté dans le championnat du Portugal de karting, c'est pour ça que je suis autant intéressé par la participation à une course sur quatre roues. Je n'ai eu aucune hésitation quant M. [Hubert] Trunkenpolz [membre du conseil d'administration de KTM] m'a invité."

Oliveira pourra s'appuyer sur l'expérience de ses trois coéquipiers, tous trois spécialistes de la catégorie : "Je veux apprendre d'eux autant que possible. La compétition est évidemment une composante essentielle de la course mais ma priorité sera de prendre mes marques et de m'amuser."

Miguel Oliveira ne sera pas le premier pilote du MotoGP à participer à cette course puisque Jorge Lorenzo y a brillé en 2011, avec la cinquième place du classement général. Il est fréquent de voir des pilotes moto prendre le départ de courses sur quatre roues, particulièrement en endurance. Valentino Rossi, qui souhaite se reconvertir dans la compétition automobile après sa retraite du MotoGP en fin d'année, a ainsi pris la quatrième place des 12 Heures de Bahreïn en début d'année, dans une Ferrari qu'il partageait avec son demi-frère Luca Marini, lui aussi aligné sur les Grands Prix.

Rossi est également un concurrent régulier du Rallye de Monza mais en 2020, c'est Franco Morbidelli qui était engagé dans cette épreuve aux allures de grand spectacle et intégrée au calendrier du WRC au dernier moment.

