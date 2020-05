Jack Miller confirmé dans l'équipe officielle Ducati pour 2021

Après Troy Bayliss et Casey Stoner, un pilote australien va à nouveau intégrer l'équipe officielle Ducati en MotoGP. Membre du team Pramac depuis deux ans, Jack Miller a été choisi par le constructeur de Borgo Panigale pour faire partie de son line-up factory la saison prochaine.

Déjà pressenti pour ce poste il y a un an, il avait été recalé au profit de Danilo Petrucci. Le pilote italien n'ayant pas réalisé une saison aussi régulière qu'espéré en 2019, la rumeur s'est faite de plus en plus pressante, confirmée ces derniers jours par les propos des directeurs de team Pramac et de la formation officielle, qui ont témoigné de négociations en cours et proches d'aboutir. Ducati officialise désormais un accord passé avec Miller pour qu'il intègre le team factory en 2021, avec une option qui, si elle était activée, lui permettrait de rester à ce poste également en 2022.

Jack Miller a connu un parcours atypique en Grand Prix, lui qui a fait son entrée en MotoGP en 2015 sans en être passé par le Moto2. Vice-Champion du monde Moto3 en 2014, il a rejoint la catégorie reine avec le team LCR, où une Honda satellite était mise à sa disposition, avant de passer chez Marc VDS. C'est là qu'en 2016 il a signé sa première victoire, créant la surprise lors d'un Grand Prix des Pays-Bas détrempé et mémorable.

Entré dans le giron Ducati en 2018 via le team Pramac, il a obtenu une pole position dès cette première année − elle aussi passée à la postérité lorsque tous les autres pilotes ont pris le départ depuis la pitlane ou le fond de la grille. Alors qu'il disposait en 2018 d'une moto datant de la saison précédente, il a fait un bond de deux ans en 2019 en se voyant confier une machine identique à celle des pilotes officielles. Il a alors obtenu cinq podiums, avec à la clé la huitième place du championnat.

"Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement Paolo Campinoti, Francesco Guidotti et toute l'équipe Pramac Racing pour le formidable soutien que j'y ai reçu durant les deux ans et demis que nous avons passés ensemble", commente Jack Miller. "C'est un honneur de pouvoir continuer ma carrière MotoGP avec le constructeur de Borgo Panigale et je souhaite remercier toute l'équipe dirigeante de Ducati pour m'avoir fait confiance et m'avoir offert cette incroyable opportunité. J'ai hâte de recommencer à courir cette année. Je suis prêt à assumer avec la plus grande implication la responsabilité d'être un pilote officiel Ducati en 2021."

"Depuis son arrivée dans le team Pramac Racing, Jack a accompli de grands progrès, il a démontré qu'il était l'un des plus rapides et des plus talentueux du championnat. Nous sommes donc heureux qu'il ait accepté de piloter la Desmosedici officielle pour l'équipe Ducati l'année prochaine", commente Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding. "Nous sommes convaincus que Jack a tout ce qu'il faut pour se battre régulièrement pour les positions qui comptent, et ce à chaque course et dès cette saison avec la Desmosedici GP20 du team Pramac Racing, et pour faire un grand pas en avant l'année prochaine grâce au soutien total de l'équipe Ducati."

Quatrième constructeur à annoncer un pilote officiel pour 2021, Ducati réussit un premier recrutement après avoir échoué ces derniers mois à convaincre Maverick Viñales et Fabio Quartararo de changer de constructeur. Les discussions avec Andrea Dovizioso sont elles aussi compliquées et n'ont pas pour le moment permis de trouver d'accord, alors que le pilote italien a terminé les trois dernières saisons à la place de vice-Champion du monde. En l'état, le dernier guidon encore à pourvoir dans l'équipe officielle devrait se jouer entre Dovizioso et son actuel coéquipier, Danilo Petrucci, de plus en plus sur la sellette.

L'équipe Pramac devrait, selon toute vraisemblance, confirmer son autre pilote, Pecco Bagnaia, qui n'a pour le moment disputé qu'une seule saison en MotoGP. Plusieurs pilotes actuellement engagés en Moto2 sont en lice pour le rejoindre, les noms récemment cités étant ceux de Jorge Martín, Lorenzo Baldassarri, Enea Bastianini mais aussi Álex Márquez.

