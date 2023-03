Mir pénalisé après son accrochage avec Quartararo

Charger le lecteur audio

Joan Mir ne gardera pas un souvenir impérissable de sa toute première course au guidon de la Honda. Le pilote espagnol est en effet tombé dès le premier tour, en accrochant au passage Fabio Quartararo à qui il tentait de faire l'intérieur au virage 13, dans un trou de souris. L'épreuve du Français en a aussi été fortement impactée, puisqu'il a dégringolé en fond de peloton, avant de peu à peu remonter jusqu'à la dixième place, la première à ne pas rapporter de points lors des courses sprints.

L'incident a immédiatement été placé sous investigation des commissaires. Ceux-ci ont jugé que Mir s'était montré "excessivement ambitieux" et tombait sous le coup d'un "pilotage irresponsable", que sanctionne le règlement. Il a donc écopé d'une pénalité long-lap, à observer durant la course principale du Grand Prix du Portugal, dimanche.

Comme le règlement l'y autorise, Joan Mir a fait appel de cette sanction par la voix de son team manager Alberto Puig. Ensemble, ils ont défendu leur point de vue face aux trois commissaires de la FIM et du MotoGP ayant décidé de cette sanction.

Les commissaires d'appel ont néanmoins confirmé la décision du panel et sont allés dans le même sens qu'eux, tant pour la responsabilité de Joan Mir dans cet accident que pour la nature de la pénalité qui lui a été infligée. Celle-ci a donc été entérinée et il n'est plus possible de faire appel. Le pilote espagnol devra par conséquent observer un long-lap dans les cinq tours suivant le départ de la course, dimanche.

Interrogé sur la dynamique de cet accrochage, le Champion du monde 2020 a indiqué avoir été gêné dans la bagarre du début de course. "Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrière, c'est un cauchemar", a expliqué Joan Mir au site officiel du MotoGP, "parce que tout le monde fait des manœuvres vraiment étranges, et c'est très difficile à gérer. Ce qui s'est passé avec Fabio, c'est qu'il a freiné au milieu de la piste, j'ai ouvert la trajectoire dans le virage 13, puis il a un peu élargi, j'ai pris l'intérieur et quand il est revenu, on s'est touchés. Voilà ce qui s'est passé avec lui."

"Je ne pense pas que ce soit la faute de Fabio parce qu'il ne m'a pas vu, mais ça n'est pas ma faute non plus parce que je roulais sur la trajectoire, je n'ai pas coupé la route ou été contre lui", avait ajouté le pilote espagnol avant d'être sanctionné. "Heureusement, je vais bien, mais ça n'est pas comme ça que je voulais commencer. Je voulais finir cette course pour gagner en expérience avec cette moto et recueillir des informations."

Quartararo a quant à lui indiqué avoir été touché par un problème de launch control au départ de la course, puis avoir été touché par Mir. Il a ensuite fait son possible pour remonter au classement, sans parvenir à entrer dans la zone des points.

Un autre incident a été évalué par les commissaires après la course sprint, à savoir la chute de Luca Marini et d'Enea Bastianini dans le deuxième tour, dans laquelle le pilote Ducati s'est fracturé l'omoplate. Aucune sanction n'a été annoncée pour le pilote VR46, qui a perdu le contrôle de sa machine et a involontairement emmené avec lui la Ducati #23. Selon les explications données par Marini, les données montrent qu'il a pris une inclinaison d'un degré plus forte que d'habitude.