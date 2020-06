Premier test collectif à Misano dès demain

Pour le moment, les essais privés post-confinement ont été menés dans la discrétion, KTM au Red Bull Ring et Aprilia à Misano. Mais une première séance collective est au programme cette semaine, de mardi à jeudi, moins d'un mois avant la reprise de la compétition.

C'est à nouveau à Misano que le rendez-vous est donné, à partir de demain. Sans surprise, on y retrouvera KTM et Aprilia, qui profitent des concessions réglementaires pour faire rouler leurs pilotes titulaires sans limitations. Les pilotes engagés par la marque autrichienne dans ses deux équipes (factory et Tech3) seront aux affaires, et ce alors que Pol Espargaró se trouve actuellement au cœur de toutes les spéculations. Mais Mike Leitner l'a dit, il n'y a pour le moment pas de raison de le mettre de côté pendant les tests de la RC16, et le constructeur fera donc rouler ses quatre pilotes. Brad Binder est arrivé il y a déjà trois semaines en Autriche, où il vit désormais, tandis que Miguel Oliveira et Iker Lecuona seront à l'œuvre pour Tech3.

Chez Aprilia, Aleix Espargaró réalisera sa première séance depuis les essais de pré-saison de février, lui qui a récemment réalisé plusieurs roulages au guidon d'une Superbike et non de sa MotoGP. Les difficultés de déplacements entre Andorre, où il réside, et l'Italie l'avaient empêché d'être présent lors du test précédent de son équipe. Cette fois, il sera bien au rendez-vous, et accompagné par Bradley Smith, alors qu'Andrea Iannone est toujours contraint de patienter. Suspendu depuis le mois de décembre et pour encore un an, l'Italien attend le résultat du recours qu'il a déposé auprès du TAS pour savoir si sa sanction sera levée ou, au contraire, peut-être très fortement alourdie.

Ducati a loué la piste et sera bien entendu de la partie, à quelques encablures de sa base de Borgo Panigale. C'est le pilote d'essais du constructeur, Michele Pirro, qui sera aux affaires. Chez Suzuki, c'est le Français Sylvain Guintoli qui sera présent, laissant les deux titulaires de la marque japonaise au repos.

Alors que l'homologation du moteur des équipes bénéficiant des concessions réglementaires a été reportée au 29 juin, Aprilia pourra profiter de ce roulage pour définitivement valider la version 2020 très fortement évoluée de son bloc. Il lui restera ensuite quelques jours de travail à l'usine de Noale pour lui apporter la touche finale. KTM, bien qu'autorisé à en faire de même, a indiqué ne pas souhaiter modifier son moteur par rapport à la première version présentée en mars, et se contente donc d'un travail sur l'électronique, le châssis et toute autre pièce autorisée, à l'instar des autres constructeurs.

Mais outre le travail sur les machines, cette séance permettra également de tester en conditions réelles de nouvelles manières de travailler dans les stands. Car les gestes barrières qui devront s'appliquer lors de la reprise de la compétition, dans moins d'un mois, peuvent se révéler plutôt contraignants et nécessitent au moins de prendre ses marques, voire de trouver des manières alternatives d'opérer en équipe.

"Il sera possible de travailler en étant proches, par exemple avec plusieurs personnes sur une même moto, mais à condition de porter des lunettes de protection, un masque et une visière en plastique. Ce sera un peu gênant, surtout avec la chaleur, mais je ne crois pas que cela ralentira particulièrement le travail", explique Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle Ducati, à GPOne.

"Logiquement, on ne peut pas placer un pilote derrière un plexiglas à sa descente de la moto, ni lui faire porter un masque, parce qu'il a besoin de respirer. Nous sommes en train de nous équiper pour résoudre ce problème : soit en faisant adopter aux membres des équipes toutes les précautions comme les visières, soit en plaçant un micro connecté à nos casques qui permette à tout le monde d'entendre ce que dit le pilote. Nous allons essayer ce système à Misano : ce test sera un essai général en vue du premier Grand Prix."