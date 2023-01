Morbidelli a besoin d'agressivité et de confiance

Charger le lecteur audio

Le cas de Franco Morbidelli n'a cessé d'alimenter les discussions tout au long de la saison 2022, son manque de compétitivité ayant interrogé compte tenu de résultats complètement opposés à ce qu'il avait pu montrer jusqu'à présent. Vice-Champion du monde en 2020, sur un ancien prototype de la M1 et dans un team satellite, il évolue dans le fond du classement depuis qu'il est devenu pilote d'usine Yamaha avec le tout dernier matériel à sa disposition, et la situation reste difficile à expliquer.

Les interrogations se sont tous d'abord portées sur son physique, puisqu'il a intégré l'équipe Yamaha officielle à la fin de l'été 2021, à son retour d'une lourde blessure au genou qui l'avait tenu éloigné des Grands Prix durant trois mois. Une reprise désormais jugée prématurée avec le recul par Lin Jarvis, mais qu'il faut toutefois dissocier selon lui de la saison 2022.

"Il a pris le rôle, a rejoint notre équipe [d'usine], mais c'était probablement trop tôt. En réalité il n'était pas apte à [disputer] une course à ce stade. C'était donc une raison de sa [performance] en [2021]", a expliqué le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing dans une interview accordée à Crash.net. "Mais [en 2022], ça n'a pas été un problème. Il s'est bien entraîné tout au long de l'hiver et je pense qu'il serait le premier à dire 'non, cette année j'ai été apte physiquement', mais il a manqué quelque chose et il n'a jamais été en mesure de trouver la confiance avec la moto."

Ce retour prématuré, allié au passage de la M1 2019 à celle de 2021, pourrait avoir joué un rôle dans cette perte de confiance, d'autant plus qu'il retrouvait de l'autre côté du box Fabio Quartararo, sur qui il avait finalement pris l'ascendant en 2020 dans le team satellite, et que le Français était cette fois lancé vers le titre. Un combo qui n'a certainement pas aidé l'Italien à s’adapter. Mais cette année encore, il a subi la domination de son coéquipier et les comparaisons incessantes entre leurs performances.

"Ce n'est pas simple d'avoir un coéquipier aussi rapide que Fabio. J'ai vu ça avec d'autres pilotes. Lorsque le coéquipier est extraordinairement rapide, il est parfois dur d'être de l'autre côté du garage, de regarder les données et de se dire 'comment c'est possible ?'", a ajouté Jarvis, pour qui Morbidelli manque de vitesse et d'agressivité au freinage, la clé pour parvenir à être rapide avec ce prototype.

Franco Morbidelli

"Pour que la Yamaha soit performante, il faut être agressif au freinage et entrer vite dans les virages. Mais il faut beaucoup de confiance pour faire cela et je dirais que c'est le point fort de Fabio. Il a beaucoup de confiance avec l'avant de la moto et Frankie a juste eu du mal à la trouver. Il a cherché différentes solutions et essayé de changer de réglages et ça n'a pas fonctionné."

En souhaitant comprendre et analyser ses résultats, l'Italien s'est justement parfois perdu dans les réglages aux yeux de Jarvis, mais il a connu un léger mieux en toute fin de saison, ce qui a permis de redonner espoir en vue de 2023. Cette année sera la dernière du contrat du #21, qui doit absolument retrouver sa confiance pour revenir aux avant-postes. Pour cela, l'Anglais estime qu'il doit "se redécouvrir lui-même" et ainsi retrouver la compétitivité dont il a fait preuve par le passé.

"Nous savons que Frankie peut être rapide. C'est un vainqueur de course MotoGP et il a été vice-Champion du monde, donc la capacité est là", a ajouté Lin Jarvis, qui sait néanmoins que tout ne repose pas uniquement sur Morbidelli. Sans modifications de la M1, la situation sera difficile à changer. Yamaha doit parvenir à trouver un équilibre entre une amélioration nette de sa moto, sous peine de voir partir Quartararo, et une adaptation de celle-ci au style de l’Italien pour qu'il puisse lui aussi évoluer aux avant-postes. Un équilibre qui pourrait poser problème mais qui s'avère nécessaire.

"Nous devons lui donner de meilleurs outils pour l'aider dans ce processus. Notre objectif est évidemment de lui donner une meilleure moto pour l'avenir. Nous devons faire en sorte que la moto soit plus adaptée à tous, mais je pense qu'une partie de cela créera un peu plus de marge dans la performance car nous n'avons pas la puissance pure, ce qui signifie qu'il faut apporter plus de vitesse en virage."

Loin d’être démotivé, Morbidelli se sait soutenu par Yamaha et souhaite poursuivre son travail pour revenir sur le devant de la scène. "Frankie peut le faire mais il doit retrouver sa confiance", a assuré Jarvis.