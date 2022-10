Pour Jarvis, Morbidelli s'est "trop impliqué" dans la technique

Charger le lecteur audio

Vice-champion en 2020 et encore sur le podium à Jerez l'an passé, Franco Morbidelli a plongé dans la hiérarchie depuis son arrivée dans l'équipe Yamaha officielle et sa découverte de la version la plus récente la M1 au GP de Saint-Marin 2021. Cette année, son meilleur résultat a été une septième place en Indonésie, où la pluie a joué un rôle important, tandis que sur piste sèche, il n'a jamais fait mieux que onzième, à Losail et puis à Sepang.

Ce Grand Prix de Malaisie a marqué un véritable bond en avant pour Morbidelli, auteur de sa meilleure performance de l'année en qualifications, avec le septième temps, et qui aurait probablement fait de même en course sans un total de trois pénalités. Le pilote estime avoir montré le "vrai Franky" à Sepang, récoltant enfin les fruits de son travail, mais selon Lin Jarvis, Morbidelli a surtout franchi un cap en laissant son équipe prendre en charge les réglages de sa moto.

"Franco veut comprendre tous les aspects de la moto", a expliqué le directeur général de Yamaha Motor Racing à Motorsport.com. "Parfois ça l'aide, mais il y a aussi des moments où le pilote s'implique trop dans les réglages, au lieu de se contenter de transmettre ses sensations et ses besoins et de laisser les techniciens et ingénieurs faire leur travail."

"Il y a des moments où Morbidelli s'implique trop dans la technique, mais avec cette nouvelle approche, c'est l'équipe qui prend les décisions sur ces aspects de la moto."

L'avantage de Fabio Quartararo sur les autres représentants de Yamaha cette année a parfois donné l'impression qu'il était le seul capable d'exploiter cette moto taillée parfaitement pour son style de pilotage. Aux yeux de Lin Jarvis, différents éléments peuvent expliquer les difficultés rencontrées par Franco Morbidelli depuis son arrivée dans le team d'usine, en cours de saison 2021 et alors qu'il n'était pas encore remis de la blessure au genou l'ayant privé de cinq courses.

"Franky a été promu dans l'équipe plus tôt que prévu [quand Maverick Viñales a quitté l'équipe, ndlr], et quand il l'a fait, il était blessé. Il a résolu ses problèmes de genou au cours de l'hiver, donc nous attendions plus de lui cette saison. Le fait qu'il n'ait pas couru pendant la moitié de la saison [2021] ne l'a probablement pas aidé. Et avoir un coéquipier aussi rapide que Fabio n'est jamais facile."