Morbidelli désolé pour Quartararo : "J'ai fait une erreur"

Fabio Quartararo a fait les frais de manœuvres incontrôlées de ses adversaires dans les deux courses à Buriram. Déjà percuté par Brad Binder en course sprint, il a ce dimanche été mis au sol après un accrochage avec Franco Morbidelli, dans une manœuvre que le Français a qualifiée de "ridicule".

Comme Binder samedi, l'intention de Morbidelli n'était pas véritablement de doubler Quartararo. Alors que le pilote KTM avait fait une erreur dans la sélection des rapports, Morbidelli a été piégé par le freinage de son ancien coéquipier et l'a percuté, ce qui lui a valu un long-lap. Il réalisait pourtant un bon début de course, après être passé de la 11e à la sixième place dans les deux premiers tours.

"C'est vraiment dommage", a déclaré l'Italien, qui a pu s'expliquer avec Quartararo en salle de presse. "J'essayais de revenir, j'étais très rapide, et j'essayais de récupérer ma position de départ. J'essayais de tracer ma route aussi vite que je le pouvais. Honnêtement, avec Fabio, j'ai fait une erreur, je ne voulais pas vraiment le dépasser. Il a freiné un petit peu plus tôt que moi, et à ce moment, je me suis dit 'Je dois aller à l'intérieur, et espérer qu'il puisse me voir'. Mais ça n'a pas été le cas."

"Je suis probablement arrivé trop tard, et nous nous sommes touchés. Il a terminé au sol, ça a détruit sa course. Je suis entré dans une spirale négative pour ma course, parce que j'ai eu une pénalité long-lap. Après, pour remonter après ce long-lap, j'ai eu un petit mouvement dans les virages 8 et 9, et j'ai fini au sol. Le virage 8 était un virage très glissant aujourd'hui."

Franco Morbidelli Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les places gagnées dans les premiers tours laissaient penser à Morbidelli qu'un bon résultat était à sa portée. "Je me sentais bien, la moto avait beaucoup de potentiel, elle était puissante, tout était au point", a souligné le pilote Pramac, qui a gâché son potentiel à Buriram, avec une chute en qualifications puis plusieurs erreurs en course : "Nous avons été très rapides tout le week-end, mais dans moments importants, j'ai fait des erreurs."

"Hier en qualifications, j'aurais pu partir en première ligne, à la place, on a pris le départ onzième, parce que j'ai chuté au virage 11. Aujourd'hui, j'avais des difficultés au virage 11, pour récupérer des positions après cela je me suis trop précipité, donc dommage. On va apprendre de ça, et essayer d'être aussi rapides, mais plus appliqués dans les moments importants."

Après avoir "un peu dépassé la limite au virage 9" au moment de sa chute en qualifications, Morbidelli avait contribué à l'historique octuplé de Ducati en course sprint en prenant la sixième place : "C'était proche du maximum possible en partant 11e après l'erreur de la matinée. Je dis 'proche' parce que j'ai été un peu percuté dans les premiers tours et que je n'ai pas pu remonter comme je l'aurais voulu."

Avec Luca Bartolomeo