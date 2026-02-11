Morbidelli trop distancé mais pas inquiet d'avoir l'ancienne Ducati

Franco Morbidelli était dans une situation particulière au test de Sepang, puisqu'il était le seul représentant de Ducati en piste à ne pas disposer de la GP25. Álex Márquez a intégré le "pool" de pilotes en piste avec la moto d'usine, aux côtés de son frère Marc, de Pecco Bagnaia et de Fabio Di Giannantonio, ne laissant que Morbidelli et Fermín Aldeguer avec un modèle d'ancienne génération.

Aldeguer étant absent en raison de sa blessure à la jambe, Morbidelli était donc le seul sur cette GP25, qu'il découvrait totalement puisqu'il avait dû faire l'impasse sur le test de Valence fin 2025, à cause d'une main fracturée après sa chute rocambolesque sur la grille de départ deux jours plus tôt.

À Sepang, Mobidelli a conclu le test en sixième position, en n'étant devancé que par les quatre pilotes disposant de la GP26 et Marco Bezzecchi. Il a dressé un bilan "positif" de ses premières journées en piste de l'année.

"Cela a été trois jours de travail intense, et c'est ce qu'il faut pour s'adapter au mieux au nouveau package et pour retrouver le rythme avec la MotoGP", a commenté Morbidelli. "On y est arrivés. Cela a été trois journées positives où l'on s'est améliorés jour après jour, donc je suis content."

Franco Morbidelli doit découvrir sa Ducati cette année. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le pilote VR46 disposait de la GP24 lors des deux dernières saisons, chez Pramac puis dans l'équipe de Valentino Rossi. Cette année, il adopte la GP25, moto qui ne l'inquiète pas malgré les difficultés qu'elle a pu poser à Bagnaia et Di Giannantonio. Surtout, Morbidelli pense avoir une machine très proche de la GP26.

"À mon avis, oui, parce que l'année dernière, je n'avais pratiquement reçu aucune mise à jour par rapport à 2024, alors que cette année, il y en a eu plusieurs sur ma moto. Rien que ça, ça me place déjà dans une meilleure position."

Morbidelli n'était donc pas totalement isolé avec sa GP25 à Sepang, les comparaisons entre les machines étant possibles : "On a fait notre travail et essayé de s'améliorer en suivant nos sensations. Évidemment, on a toujours gardé un œil sur les autres Ducati, car le package a beau être différent, il y a quand même des points où ils sont plus rapides et d'autres où c'est moi qui suis plus rapide. Ce sont des choses qu'on peut essayer d'améliorer avec n'importe quel package si ça matche avec les sensations, et c'est ce que l'on a fait."

Morbidelli n'a justement pas été totalement satisfait de ses performances, et cherchait encore à trouver ce qui lui manquait en 2025 : "On y travaille, car l'écart est encore de quatre dixièmes et demi, ce qui n'est pas encore ce que je souhaiterais. On doit donc continuer à travailler."

Avec Léna Buffa