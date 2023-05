Morbidelli garde espoir de convaincre Yamaha pour l'avenir

Voilà plus de deux ans que Franco Morbidelli n'est pas monté sur le podium en MotoGP, depuis l'époque où il évoluait au sein de la formation satellite de Yamaha, SRT devenue aujourd'hui RNF, avec laquelle il avait été vice-Champion du monde en 2020. Depuis qu'il a rejoint l'équipe d'usine de la marque aux diapasons, ses performances sont en berne, malgré une quatrième place encourageante à Termas de Río Hondo en avril dernier.

Son coéquipier Fabio Quartararo a pourtant remporté le titre 2021 et pris la deuxième place l'an passé, preuve de ce qu'il est possible d'accomplir au sein de cette structure, même si ce début de saison est plus difficile pour le tricolore. Yamaha a exigé de bons résultats de la part de Morbidelli, alors qu'enfle la rumeur d'une arrivée du champion World Superbike Toprak Razgatlioglu, ce dernier ayant mené des essais avec le constructeur nippon.

Morbidelli demeure officiellement la priorité de Yamaha pour l'avenir, mais encore lui faut-il convaincre. "Ma confiance en Yamaha ne change pas parce que nous sommes tous conscients de ce qui nous manque et je suis conscient de ce que nous avions", indique l'Italien. "Cela me permet de rester confiant parce qu'il y a encore des choses sur l'ancienne moto qui étaient bien meilleures et qui nous appartiennent donc. Ce n'est pas qu'il faille aller chercher des choses dans les zones d'ombre. Il y a quelque chose, mais déjà, en réunissant tout ce que nous avons de meilleur, la M1 pourrait être à nouveau l'un des meilleurs packages."

"Malheureusement, pour le moment, nous n'y parvenons pas, mais je reste confiant parce que c'est ma nature et parce que je vois qu'il y a de l'envie au sein de l'équipe. Pour ce qui est de la confiance de Yamaha à mon égard, il faut leur demander. Je peux certainement parler au nom de mon équipe. Ma perception, en particulier cette année où je suis en pleine progression par rapport à mon coéquipier, est que nous sommes tous engagés dans la lutte interne habituelle entre coéquipiers." Morbidelli est juste derrière Quartararo au classement général, avec 34 points à 40.

Le pilote de 28 ans réaffirme son intention de rester chez Yamaha, satisfait de sa moto actuelle et estimant avoir une "mission inachevée" à réaliser. Les discussions pour une prolongation de contrat ont déjà commencé, révèle-t-il, bien que ce soit son entourage qui mène les négociations afin qu'il puisse se concentrer sur son pilotage.

Avec Lorenza D'Adderio