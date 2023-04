Yamaha assure à Morbidelli qu'il reste le "choix numéro un" face à Razgatlioglu

Charger le lecteur audio

Tout juste revenu de Jerez, où il accompagnait en début de semaine Toprak Razgatlioglu pour un test loin d'être anodin, Lin Jarvis a insisté jeudi, à son arrivée dans le paddock d'Austin, sur les attentes qui reposent sur Franco Morbidelli. Intégré à l'équipe d'usine de Yamaha courant 2021 après une lourde blessure au genou et ayant, depuis, peiné à s'adapter à une M1 requérant un pilotage plus agressif que par le passé, l'Italien est clairement attendu au tournant, mais le responsable l'assure : il reste le premier choix au-delà de cette saison.

Interrogé sur ce test de Toprak Razgatlioglu et sur l'avenir de Franco Morbidelli, Lin Jarvis a livré au site officiel du MotoGP une réponse très argumentée, révélant au passage qu'il croit peu désormais dans la possibilité pour Yamaha de retrouver une équipe satellite avant 2025. "À l'heure actuelle, il semble être très difficile d'avoir une équipe satellite pour 2024. C'est la réalité. Nous aimerions avoir à nouveau quatre motos sur la grille le plus tôt possible, mais je pense que ce sera difficile en 2024, pour diverses raisons", a expliqué le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

"Il est certain que nous aurons l'équipe d'usine !", a-t-il enchaîné. "Nous avons actuellement Franky, sous contrat jusqu'à la fin de cette année. Pour être honnête, le scénario idéal pour nous, c'est donc que Franky continue de montrer la vitesse qu'il a affichée au dernier Grand Prix. Si Franky peut continuer à se montrer très, très performant, ce sera mieux pour nous à l'heure actuelle, car nous avons besoin de deux pilotes rapides sur la moto, et cela lui garantira automatiquement de la continuité pour l'avenir."

J'espère vraiment, pour nous comme pour lui, que Franky pourra conserver cette vitesse et cette confiance retrouvées. Lin Jarvis

"Notre choix numéro un serait vraiment de continuer avec Franky", a insisté le responsable. "Si ça ne doit pas être Franky, alors nous serons obligés de trouver un autre pilote candidat et c'est aussi pour cela que nous sommes intéressés par le fait d'observer Toprak, car dans notre monde de la course chez Yamaha il est évidemment l'un des candidats de premier plan s'il veut faire ce changement. Sinon, nous regarderions dans le paddock MotoGP, mais j'espère vraiment, pour nous comme pour lui, que Franky pourra conserver cette vitesse et cette confiance retrouvées."

"Beaucoup de pression" à gérer pour Morbidelli

Franco Morbidelli a accueilli avec beaucoup de fairplay ce test offert à Toprak Razgatlioglu, saluant le fait que Yamaha récompense un pilote de talent par ce biais. "Toprak est un pilote Yamaha, qui a fait de très bonnes choses en Superbike. Je ne sais pas s'il a demandé à essayer la MotoGP ou s'il lui a été donné la possibilité de l'essayer, mais à mon avis les cinq premiers pilotes du Superbike mériteraient tous d'avoir une chance en MotoGP. C'est donc quelque chose que Yamaha a fait bénévolement à son égard et je trouve ça appréciable", a fait savoir l'Italien, indiquant par ailleurs qu'il était au courant de ce test.

Cette deuxième séance de travail du Turc au guidon de la M1, réalisée avec une spec 2023 de la YZR-M1 et un test team dédié, sous l'œil averti de Lin Jarvis et de Massimo Meregalli et avec le soutien de Cal Crutchlow, a généré une excitation certaine sur la planète moto. Cela a-t-il été une distraction pour Morbidelli d'entendre ainsi parler de son avenir, potentiellement menacé ? "J'ai beaucoup de pression, oui, qui vient de beaucoup de côtés, mais ça ne m'importe pas", a répondu l'Italien.

Toprak Razgatlıoglu a été accompagné par Cal Crutchlow lors de ses deux tests de la Yamaha MotoGP, l'année dernière et cette semaine

Ce qui centralise son attention aujourd'hui, assure-t-il, c'est la performance qu'il sera en mesure de livrer à Austin, deux semaines après avoir dominé son coéquipier et décroché deux quatrièmes places en Argentine, sur une piste offrant un manque d'adhérence qui semble aujourd'hui beaucoup plus lui convenir. Mais les mots de Lin Jarvis ont été clairs : il va falloir qu'il confirme ce niveau. Alors, quel Franky verra-t-on ce week-end ? "Je me dis qu'il nous faut attendre trois jours de plus pour avoir la réponse. C'est tout. Je ne le sais pas non plus", a-t-il répondu.

"J'ai beaucoup d'énergie pour ce week-end. Pas trop de questions… Aucune question ! Juste une grande envie de prendre la piste et de rééditer l'énergie et le niveau qu'on a eus en Argentine. Il sera important de repartir de ce type de performance pour avoir une possibilité d'entrer directement en Q2. On va voir si on arrive à faire ça. C'est la chose principale que j'ai en tête à l'heure actuelle."

"Si j'analyse les quatre dernières courses que j'ai faites avec la moto, il y en a deux où j'ai été très, très rapide", a observé Morbidelli. "Ça veut dire que je suis en train de prendre confiance dans la moto, et ça a été le cas dès la fin de l'année dernière. Il faut quand même élever cette moyenne, parce que sur les deux autres courses parmi ces quatre, une a été très négative et sur l'autre, OK, j'ai fait dixième, elle n'a pas été mal. J'ai pris confiance avec cette moto dès la fin de l'année dernière, mais il y a eu des hauts et des bas, et c'est la raison pour laquelle je veux retourner en piste le plus vite possible et commencer ce week-end."

Cette variation dans ses performances récentes fait dire à Morbidelli qu'il ne possède pas encore de base solide sur sa Yamaha, pas même après son week-end réussi en Argentine. "Je pense qu'il y a généralement peu de choses sûres et certaines en MotoGP. Non", a-t-il répondu à cette question. "Non, parce que comme vous pouvez le voir avec mon coéquipier aussi, les choses ne sont jamais certaines. Sauf si on fait partie de l'escadron Ducati, et encore."

"Ici, les choses sont tellement inconstantes, ça change tout le temps. Il faut constamment se réorganiser et s'adapter. C'est vraiment difficile de prendre quelque chose comme base ou comme référence. Mais c'est juste [une question] d'attitude. J'ai vraiment aimé la manière dont on a travaillé en Argentine, les changements qu'on a faits ont été les bons, et les progrès aussi ont été les bons, et au bon moment, alors on peut prendre ça comme base."