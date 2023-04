Morbidelli et Márquez se rejettent la faute après leur accrochage

Franco Morbidelli et Álex Márquez se rejettent la faute après leur accrochage dans le premier tour de la course sprint. Le pilote Yamaha a essayé de faire l'intérieur à son rival espagnol dans le virage 2, mais celui-ci s'est rabattu et est allé au contact. Tous deux sont tombés, heurtant au passage Johann Zarco, avant que Marco Bezzecchi chute à son tour en ne pouvant éviter la Yamaha au sol.

Le sprint a été stoppé au drapeau rouge, le temps que la zone soit dégagée, avec notamment une Ducati qui avait commencé à prendre feu dans le bac à gravier. Tous les pilotes impliqués, y compris Augusto Fernández, tombé seul juste derrière ce groupe, s'en sont bien sortis, ayant échappé à toute blessure importante. Bezzecchi a seulement déploré avoir pris "un gros choc sur la gauche", "très douloureux" mais qui ne l'a pas empêché de reprendre place sur la grille quelques minutes plus tard pour le restart.

Franco Morbidelli a particulièrement tenu à remercier Takaaki Nakagami, dont les réflexes, pense-t-il, l'ont sauvé. "Je suis très content qu'il ne se soit rien passé de sérieux parce que je suis resté au milieu de la piste", explique le pilote italien. "Je veux surtout remercier Taka pour les réflexes qu'il a eus pour m'éviter. Je pense qu'il mérite un beau cadeau, je vais en trouver un à lui offrir, parce qu'il a fait le maximum pour m'éviter. Il m'a juste touché mais ça aurait pu être bien pire."

Au sujet de l'accrochage en lui-même, Morbidelli estime ne rien avoir fait de mal, affirmant qu'il ne cherchait pas à dépasser Márquez à cet endroit. "Je n'ai pas essayé de le dépasser, je faisais mon virage", assure-t-il. "C'était totalement une chute de course sprint, parce qu'il y a beaucoup de dépassements dans les premiers instants, il a été dépassé par Fabio [Quartararo] et il a un peu élargi. J'ai vu un trou, j'ai voulu prendre mon virage, serré, je ne voulais pas dépasser. [Je me suis dit] 'OK, je mets ma moto là et j'essaye de bien passer le virage'. Pour moi, celui qui coupe la trajectoire… Il ne m'a pas vu, il n'a pas laissé de place, je ne sais pas, mais le résultat c'est qu'il a coupé la trajectoire, qu'on s'est touché et qu'on est tombé."

"Je ne voulais dépasser personne. Je voulais juste prendre mon virage. Mais dans les courses sprint, tout est si serré, chaque position qu'on gagne compte énormément. Si on gagne une place, il est très probable qu'on la garde toute la course parce qu'il est tellement difficile de dépasser de nos jours. Voilà le résultat, des gens qui risquent, risquent, risquent énormément."

Márquez a quant à lui affirmé ne pas avoir vu le pilote Yamaha et s'est dit étonné qu'il ait été sur cette trajectoire intérieure compte tenu du peu de place disponible. "Je ne m'y attendais pas. J'étais à l'intérieur, sur la trajectoire, il n'y avait pas de place, et j'ai entendu une moto… Je me suis dit 'd'où ça vient ?'. Ensuite, j'ai senti le contact, assez fort. On a eu beaucoup de chance que personne ne nous ait heurté", juge l'Espagnol.

"Pour moi, il a dépassé la limite parce qu'il n'y avait pas de place", ajoute le pilote Gresini, sans beaucoup d'espoir qu'il y ait une suite même si l'incident a été placé sous enquête des commissaires. "La direction de course est une loterie !" estime-t-il.

Dans la soirée, les commissaires ont annoncé avoir jugé Franco Morbidelli responsable de cette chute et lui avoir infligé une pénalité long-lap. Il devra la purger lors de la course longue de ce dimanche, à Jerez, ou toute prochaine course Grand Prix à laquelle il prendra part si jamais il devait manquer celle de ce week-end. Il est précisé que l'équipe Yamaha, au nom de Morbidelli, a fait appel de cette sanction mais que l'appel a été rejeté.

Márquez assume deux erreurs

Au-delà même de cet accrochage, Álex Márquez a connu une journée compliquée et il assume deux erreurs personnelles. "Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Une journée à oublier, du matin à l'après-midi", résume-t-il.

Il s'était pourtant montré très rapide pendant les qualifications, mais a dégringolé au dernier rang de la Q2 en ne montant pas de pneu neuf dans les derniers instants. "Ce matin, on a été très bons, mais on a fait l'erreur de ne pas s'arrêter pour changer de pneu. Au final, je n'ai pas pu m'améliorer et partir 12e ici, c'est très difficile."

"Et ensuite, j'ai fait l'erreur d'être trop optimiste, pour essayer d'aller chercher beaucoup de points", poursuit-il en évoquant la course qu'il a menée après le restart et qui s'est soldée par une nouvelle chute alors qu'il était neuvième. "Ça a été pour rien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne perd que trois ou quatre points au championnat, ça n'est pas tellement. C'est la première erreur que je commets cette saison en [sept] courses, ça n'est pas mal, mais demain on ne pourra pas refaire cette erreur. Il faudra être plus intelligent et plus réaliste sur ce point."