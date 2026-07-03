Morbidelli reproche "une manœuvre vraiment folle" à Miller après Assen

Franco Morbidelli a tiré à boulet rouge sur Jack Miller après la course d'Assen, où il dit avoir été victime de trois incidents imputables au pilote australien.

Tout a commencé dès le départ du Grand Prix, lorsque les deux hommes sont entrés en contact au moment de plonger dans le premier virage. "Miller m'a fait sortir au premier virage. Moi, Moreira et Maverick [Viñales], on n'est restés sur nos roues que par miracle", a décrit le pilote VR46.

Les images du départ montrent effectivement un contact franc entre les deux hommes, lorsque Morbidelli s'est retrouvé pris en sandwich entre Moreira sur sa gauche et Miller sur sa droite, l'Australien se trouvant à l'intérieur du virage et légèrement devant la Ducati au moment d'y entrer.

Passé hors de la piste, Morbidelli a emmené avec lui Moreira et Viñales, et tous trois se sont dès lors retrouvés en queue de peloton. Le Brésilien est le seul à s'être lui aussi exprimé sur cet incident, mais avec un point de vue quelque peu différent. "Morbidelli est arrivé super vite au premier virage et il m'a touché, il a cassé mon aileron, et aussi le device arrière. Dès le départ, la moto était donc difficile à faire tourner", a décrit le pilote LCR.

Aucun des pilotes impliqués n'a été sanctionné et tous ont donc poursuivi leur course avec ce déficit pris d'emblée. "À partir de là, j'étais très loin", a continué Morbidelli, qui n'en avait toutefois pas fini avec Miller. "J'ai essayé de récupérer le plus possible. Puis, quand j'ai à nouveau repris Jack, j'ai perdu encore du temps parce qu'il a refait une manœuvre vraiment folle au virage 5."

"Il ne s'agissait plus de faire de la course"

Un autre incident entre les deux pilotes est survenu, selon Morbidelli, plus tard au virage 3. Mais c'est bien cet épisode du virage 5, qui semble s'être produit dans le huitième tour, qui a provoqué la colère du pilote italien.

Cible favorite des réseaux sociaux, Franco Morbidelli semble de toute évidence touché par les critiques qui lui sont adressées, car voici comment il a relaté les faits : "Le sentiment commun, c'est que je suis un pilote agressif, un pilote fou, mais ce qui s'est passé aujourd'hui au virage 5, c'était un peu différent."

Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. C'est tout le contraire de mes intentions. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'était quelque chose de différent.

Et de poursuivre : "J'ai entendu Jack donner un coup de gaz au virage 5. Il ne s'agissait plus de faire de la course, c'était quelque chose de différent. Moi, j'aime faire la course, je suis un pilote qui court, qui se bat, je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. C'est tout le contraire de mes intentions."

"Je ne veux faire de mal à personne, je veux me battre pour ma position. J'essaye de le faire de la manière la plus propre possible, parfois j'y arrive et d'autres fois non. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui au virage 5, c'était quelque chose de différent."

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Les deux pilotes ont été reçus à la direction de course afin de faire la lumière sur l'incident, alors que les images n'ont pas été diffusées par la réalisation TV. "Je les ai vues à la direction de course", a souligné Morbidelli. "On a parlé et on a vu les incidents qu'on a eus en course, qui ont été au nombre de trois : un au départ, un autre au virage 5 et encore un autre au virage 3."

Simon Crafar et le panel de commissaires n'ont finalement pas jugé que les incidents en question étaient répréhensibles. Franco Morbidelli, quant à lui, a poursuivi la course furieux, et a fini par tomber. "C'était une erreur, j'essayais de revenir", a-t-il admis. "J'étais très nerveux, très limite, pour essayer de remonter. Je venais de passer Moreira et je suis tombé au virage 3."