MotoGP GP de Malaisie

"Quand je n'ai pas mal, je progresse", explique Maverick Viñales après son retour en forme lors des essais

Maverick Viñales attribue à ses injections antidouleur sa qualification directe pour la Q2 en Malaisie.

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 30 oct. 2026, 12:19

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Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Viñales estime que son regain de performance vendredi au Grand Prix de Malaisie MotoGP est en grande partie dû à la diminution des douleurs à son épaule blessée.

Le pilote Tech3 KTM traverse une période difficile depuis sa blessure au Grand Prix d'Allemagne 2025. Il a manqué de nombreuses courses et a peiné à retrouver son niveau de performance lorsqu'il a pu participer aux épreuves.

Son dernier retour, entamé au Grand Prix du Japon plus tôt ce mois-ci, n'avait jusque-là rien eu de particulièrement encourageant. Mais la première journée à Sepang lui a permis de signer pour la première fois cette année un chrono dans le top 10 du vendredi.

Si le tracé et les conditions de faible adhérence semblent convenir à sa moto — son coéquipier Enea Bastianini l'accompagnera également en Q2, tout comme Pedro Acosta au sein de l'équipe officielle —, ce résultat représente tout de même un net progrès pour l'Espagnol.

À l'issue de la journée en piste, il a évoqué le nouveau traitement antidouleur qu'il suit depuis le Grand Prix d'Australie du week-end dernier. Le pilote de 31 ans a "fait quelques injections pour essayer de réduire la douleur" et estime que cette démarche, associée aux caractéristiques favorables du circuit, a fait la différence vendredi.

"C'est grâce au circuit, mais je pense aussi au traitement que j'ai suivi après Phillip Island. Cela réduit la douleur et, quand la douleur diminue, la force [physique] revient."

Viñales a précisé qu'il ne roulait pas encore sans douleur, mais que les choses évoluaient dans le bon sens en vue de retrouver son niveau d'avant sa blessure.

"J'ai encore mal, mais moins. L'objectif est donc d'arriver à Portimão et à Valence [les deux dernières courses de la saison] sans douleur. Parce que dès que je n'ai plus mal, je progresse."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dès que la douleur ne me limitera plus, je pense que je retrouverai le niveau que j'avais au Sachsenring [où se dispute le GP d'Allemagne]. C'est le point positif."

Bien qu'il ait déjà perdu sa place sur la grille MotoGP pour la saison prochaine, Viñales s'est montré confiant quant à sa capacité à marquer les esprits lors des dernières manches de 2026.

"Si [mon état] reste comme ça, nous pourrons envisager de faire quelque chose de plus sur les prochains circuits. Car la performance reviendra dès que je pourrai davantage pousser la moto."

"Malheureusement, cette moto ne fonctionne que lorsqu'on la pousse fort. On ne peut pas simplement se contenter de piloter, il faut vraiment la brusquer partout."

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