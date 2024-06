Le MotoGP prolonge avec le Red Bull Ring jusqu'en 2030

Précédemment confirmé jusqu'en 2025, le circuit autrichien situé à Spielberg sera l’un des rendez-vous du calendrier MotoGP de 2026 à 2030 inclus, ont annoncé conjointement ce samedi la Dorna, promoteur du championnat, et Red Bull GmbH.

L’histoire contemporaine du GP d'Autriche, c’est avant tout celle d’un retour au calendrier en 2016, immédiatement acclamé par les fans et les pilotes. Les propriétaires du tracé ont reçu le soutien symbolique mais puissant de la part de la Dorna en recevant le prix du meilleur Grand Prix l’année de son retour, avant de se voir décerner de nouveau le titre honorifique 2019.

Situé dans les collines de Styrie, à Spielberg, le Red Bull Ring a offert des affrontements emblématiques dans le dernier virage et un programme complet d'activités pour les fans tout au long du Grand Prix. Il a également été d’un soutien important à la Dorna lors de la difficile période du Covid, en tenant son rang et permettant au MotoGP de tenir un nombre de courses requis pour préserver la crédibilité du championnat du monde.

Le Red Bull Ring est également le tracé à domicile de KTM, extrêmement investi dans les différentes catégories du MotoGP. Il s'agit également d'un site important pour nombre des partenaires de la discipline et pour le sport autrichien dans son ensemble.

Mark Mateschitz, propriétaire du Red Bull Ring, est heureux que le circuit soit devenu l’un des hauts lieux de la saison européenne MotoGP. "Tous ceux qui aiment les sports mécaniques aiment le MotoGP. Il incarne la course dans sa forme la plus pure", estime l’héritier de l’empire Red Bull, dont le circuit de Spielberg fait partie. "Lorsque les meilleurs pilotes du monde s'affrontent et qu'il y a de multiples changements de position en un seul tour, personne ne peut rester sur son siège. Une fois que l'on a goûté à l'enthousiasme des fans ici au Red Bull Ring, on ne peut plus s'en passer. Je suis ravi que nous ayons pu garantir ce grand événement pour les spectateurs en nous engageant à long terme en Autriche."

Carmelo Ezpeleta, PDG du détenteur des droits du MotoGP, donne évidemment un son de cloche similaire : "Nous sommes très heureux d'annoncer que le Grand Prix d'Autriche sera inscrit au calendrier jusqu'en 2030. Non seulement c'est l'un des plus beaux circuits au monde, mais il offre également un week-end incroyable aux fans avec des installations fantastiques, de grands événements de divertissement et des courses spectaculaires. Le Red Bull Ring a été le théâtre de certains de nos moments modernes les plus emblématiques depuis son retour au calendrier."