Nakagami espère afficher une mentalité différente en 2022

On avait quitté Takaaki Nakagami éprouvé par la saison 2021. Déçu de ne pas avoir pu confirmer les signaux prometteurs de 2020, il était passé à côté de résultats probants, même lorsque le podium lui a tendu les bras à Jerez, et surtout à Austin, où il est tombé. Lors des retrouvailles des pilotes Honda avec la presse, en fin de semaine dernière, on a retrouvé le Japonais bien décidé à mettre en pratique les leçons tirées de ces contre-performances. Entre-temps, il a travaillé avec un coach mental, pour chercher à dépasser la pression qui l'a trop souvent fait trébucher.

"Après la saison, j'ai commencé à travailler avec un coach mental, petit à petit. Ce sont des choses très sensibles, personne ne peut changer de personnalité en un jour", prévient Takaaki Nakagami. "Je pense à être détendu. Il va falloir que je progresse course après course, mais je travaille déjà différemment avec mon coach mental et j'ai vraiment hâte de voir à quel point j'ai changé lors du premier test, en Malaisie. Puis, course après course, [je veux voir] comment je peux changer de mentalité et comment ça peut améliorer mes résultats. Mais on ne doit pas pousser uniquement sur un jour, ça doit se faire course après course. J'espère pouvoir sentir une mentalité différente par rapport à la saison dernière."

"Ce sera ma cinquième année en MotoGP, alors il est temps d'en faire une super. On est prêts à faire une bonne saison", promet le pilote japonais, aligné par le team LCR. Lui qui rêvait l'an dernier de se battre aux avant-postes et de célébrer une première victoire en bénéficiant pour la première fois d'une Honda de dernière génération en 2021, il a subi revers sur revers pour ne finalement figurer qu'en 15e place au championnat et recevoir un avertissement clair de la part de son patron d'équipe.

"La saison 2021 a été assez dure pour nous, et bien sûr pour moi. J'ai fait quelques bonnes courses, mais honnêtement cela a été une saison très dure pour moi. J'ai subi beaucoup de chutes. Cependant, bien que cela ait été une saison très dure, avec toute mon équipe on n'a jamais baissé les bras", souligne-t-il malgré tout.

Pour rebondir, Nakagami mise sur ses ressources personnelles en tentant de se remobiliser, mais il compte aussi sur l'aide que lui apportera la nouvelle version de la Honda. "La saison dernière, on a vraiment eu du mal avec le grip arrière et, malheureusement, on a essayé beaucoup de choses mais le problème principal n'a pas disparu. On a donc eu beaucoup de mal, à la fois sur un tour en qualifs et sur la distance de la course. J'ai dû prendre des risques supplémentaires et, malheureusement, j'ai subi des chutes en course et en essais. Ça a donc été très dur."

"La nouvelle moto représente cependant clairement une grosse amélioration en termes de grip arrière et aussi de performance moteur", souligne Nakagami, confiant de voir la RC213V éradiquer ses problèmes et désireux d'en tirer profit. "Je crois en moi et aussi dans toute l'équipe Honda. Pour moi personnellement mais pas uniquement, pour toute la famille Honda aussi, ce sera une super saison."

