Nakagami s'excuse : "C'est entièrement ma faute"

Takaaki Nakagami a présenté ses excuses au lendemain de l'accrochage dont il a été à l'origine au départ du Grand Prix de Catalogne. Parti de la 12e place, il a envoyé au tapis Pecco Bagnaia, parti deuxième, ainsi qu'Álex Rins, qui s'élançait de la septième position et avait repris plusieurs places avant d'entrer dans le premier virage par l'extérieur.

Déjà pointé du doigt la semaine précédente pour un accident qui impliquait Rins, au point que le sujet ait déjà été abordé vendredi lors de la traditionnelle réunion de la Commission de sécurité, Nakagami a cette fois été la cible d'une condamnation unanime de la part des pilotes. Tant ceux qui étaient impliqués dans cette chute que le reste du plateau, ils n'ont pas mâché leurs mots à l'égard du pilote LCR, l'accusant d'avoir eu une conduite dangereuse en retardant beaucoup trop son freinage et en coupant la trajectoire.

Transporté à l'hôpital après l'accident, Nakagami ne s'était pas exprimé depuis les faits. Il vient de le faire via un message partagé sur les réseaux sociaux du team LCR et dans lequel il s'adresse en premier lieu aux pilotes qu'il a emmenés au tapis.

"Tout d'abord, je veux m'excuser auprès d'Álex Rins et de Pecco Bagnaia pour l'accident d'hier. C'était entièrement ma faute", dit le pilote japonais. "Je souhaite à Rins un prompt rétablissement et j'espère qu'il sera en bonne forme pour le Grand Prix d'Allemagne", ajoute-t-il, sachant que le pilote Suzuki souffre d'une fracture du poignet gauche.

Takaaki Nakagami lui-même a risqué très gros dans cette chute, dont les ralentis, plus glaçants les uns que les autres, montrent sa tête heurter la roue arrière de la Ducati et sa visière être arrachée sur le coup. Malgré la violence du choc, il ne souffre miraculeusement d'aucune blessure, mais a tout de même dû passer 24 heures sous l'attention des équipes de l'hôpital.

"Je me sens chanceux après la chute d'hier car je n'ai aucune blessure grave, aucune fracture, et je vais bien. J'ai passé la nuit en soins intensifs, en observation, mais tout va bien. Je vais donc essayer d'être prêt pour la prochaine course, au Sachsenring", fait-il savoir.

Logiquement absent du test post-course, ce lundi à Barcelone, Takaaki Nakagami a désormais une dizaine de jours pour se reposer et se remettre de ce choc, avant de reprendre la piste en Allemagne vendredi 17 juin. Il devra certainement s'y confronter à la demande d'explications de ses collègues, frustrés par le manque de sanction. Outre les critiques nourries qu'il a pu adresser au pilote LCR, Rins notamment a jugé "inacceptable" que la direction de course ait classé l'incident sans suite. Un positionnement appuyé par Suzuki, qui a déposé une réclamation auprès des commissaires.

"Une erreur de calcul"

En s'exprimant auprès d'une poignée de journalistes dans le paddock de Barcelone dimanche après-midi, Lucio Cecchinello a qualifié la bévue de son pilote d'erreur de calcul, qu'il explique par la pression subie par le Japonais. Toujours en quête d'un premier podium, le pilote de 30 ans dispute en effet sa cinquième saison en MotoGP sans savoir de quoi sera fait son avenir, sa place n'étant aucunement garantie au-delà de 2022.

"C'était une erreur de calcul de sa part", a jugé le directeur d'équipe. "Taka vit une situation de grande pression car il ne sait pas où il va courir l'année prochaine. Il est nerveux et, dans certaines situations, il perd sa concentration. Je me sens très mal pour ce qui s'est passé et le fait que Rins ait été blessé."

Toujours lié à Honda, Nakagami bénéficie également du soutien d'Idemitsu, qui finance le guidon d'un pilote japonais dans le team LCR. Le nom d'Ai Ogura circule cependant de plus en plus pour le remplacer, celui-ci faisant actuellement ses gammes en Moto2, déjà sous les couleurs de l'entreprise pétrolière. Depuis l'annonce de la nouvelle convalescence de Marc Márquez, Takaaki Nakagami a cependant reçu du nouveau matériel à tester de la part du HRC, dont Pol Espargaró a été privé pendant le week-end du Grand Prix.

Avec Oriol Puigdemont

