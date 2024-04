Des stars de la NASCAR rêvent d'un week-end commun avec le MotoGP

Les deux pilotes étaient présents vendredi à Austin, sur le Circuit des Amériques, pour observer l'équipe Trackhouse en piste à l'occasion des premiers essais du MotoGP au Texas. Parallèlement, la NASCAR va courir dans le même état ce week-end, sur le Texas Motor Speedway de Fort Worth. Le championnat américain de stock car est également représenté dans le paddock moto par l'équipe Hendrick Motorsports puisque Jordan Taylor fera une démonstration au volant de la Chevrolet Camaro ZL1 qui a participé l'an dernier aux 24 Heures du Mans.

Par le passé, la NASCAR a organisé des week-ends communs avec l'IndyCar, à Indianapolis, dont le tracé routier, sous différentes formes, a par ailleurs accueilli le MotoGP entre 2008 et 2015 ainsi qu'une manche de MotoAmerica en 2020. Interrogé par Motorsport.com sur le championnat qu'il aimerait voir partager l'affiche avec la NASCAR le temps d'un week-end, Ross Chastain n'a pas le moindre doute.

"Pour moi c'est le MotoGP, car nous avons des coéquipiers ici", répond-il. "Quand j'étais chez Chip Ganassi Racing, chaque fois qu'il y avait un week-end en duo avec l'IndyCar, j'allais les voir. C'était le cas avec Álex Palou, et il a gagné deux titres. Mais maintenant c'est Trackhouse, donc je n'ai plus de lien avec quiconque en IndyCar. Et nous avons désormais ce lien avec Trackhouse en MotoGP, et je suis enthousiaste à l'idée de suivre ces gars-là, de communiquer et d'interagir avec eux. Même si ce se sont des disciplines différentes, nous sommes dans la même équipe. Donc pour moi, c'est le MotoGP."

Au-delà d'un tel souhait, cette organisation d'un week-end commun serait-elle réellement faisable ? "C'est certain, enfin je le pense", assure Ross Chastain. "Je ne sais pas comment se comporte leur gomme... et nous avons tendance à laisser pas mal de débris quand la course est terminée, quelques ailes tordues ! Nous avons tendance à laisser tomber des morceaux."

"Je pense que ce serait plutôt au MotoGP de décider s'ils peuvent y faire face. J'ai remarqué que le circuit était vraiment propre pour les essais libres. Quand nous sommes en piste ici sur le COTA, il y a de la poussière partout, surtout au virage 8. Nous sortons de la piste partout !"

Ross Chastain et Daniel Suarez, vendredi à Austin. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Daniel Suarez, lui, estime qu'un week-end commun ne pourrait qu'être bénéfique, pour la NASCAR comme pour le MotoGP, qui vient d'être racheté par Liberty Media. Ainsi les Grands Prix moto pourraient selon lui séduire davantage de monde aux États-Unis, et la NASCAR profiterait de l'exposition médiatique internationale du MotoGP.

"Je regarde le MotoGP depuis un certain temps, mais jusqu'à récemment, je ne le suivais pas de très près", explique-t-il. "Naturellement, les États-Unis sont un gros marché, tout le monde le sait, donc un événement partagé serait extraordinaire. Ça fonctionnerait aussi bien pour la NASCAR que pour le MotoGP. Je vois beaucoup de fans ici, qui sont très passionnés. Qui sait, peut-être qu'ils ne regardent pas la NASCAR ?"

"Je pense que les deux championnats y gagneraient, surtout compte tenu de l'envergure internationale du MotoGP. La NASCAR est très, très forte aux États-Unis, mais elle doit continuer à se développer au niveau mondial. Et pour le MotoGP, c'est l'inverse : il est très important partout mais a besoin de croître aux États-Unis. Ce serait incroyable pour les deux championnats. C'est pourquoi je pense que ce serait gagnant-gagnant."