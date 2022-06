Des nouveautés pour Honda à Barcelone, enfin testées par Espargaró

Charger le lecteur audio

Honda a donné un coup d'accélérateur à son développement lors du test de Barcelone afin de tenter de trouver des solutions au fonctionnement de la RC213V 2022, qui provoque un véritable casse-tête à ses pilotes depuis le début de la saison. Le constructeur a donc amené un grand nombre de nouvelles pièces à essayer sur les motos de ses deux pilotes disponibles, Álex Márquez, mais aussi Pol Espargaró.

Ce dernier avait été évincé du développement dernièrement, puisque seul Marc Márquez avait pu essayer le châssis et le bras oscillant qui étaient arrivés au Mugello. Suite à la décision de l'octuple Champion du monde de mettre sa saison en pause pour une durée indéterminée afin de subir une quatrième opération de son bras droit, Honda avait pris la décision de monter les deux pièces sur la moto de Takaaki Nakagami, et pas Espargaró comme la logique l'aurait suggéré.

Les plans de Honda ont toutefois été à nouveau compromis pour le test en raison de l'absence de Nakagami. Suite à sa violente chute en course hier, il a été gardé en observation une journée à l'hôpital par mesure de précaution. Son coéquipier, Álex Márquez, devait récupérer les pièces sur sa moto, ce qui aurait accentué encore plus la mise à l'écart d'Espargaró, mais le constructeur a revu sa copie.

Un membre de l'équipe Honda a en effet confirmé à Motorsport.com que le HRC a fait envoyer "beaucoup de nouvelles pièces", notamment un autre châssis et un autre bras oscillant, identiques à ceux reçus initialement par Márquez au Mugello, et qu'Espargaró a pu essayer lors du test.

"On a surtout essayé le châssis et le bras oscillant que Taka a utilisés durant le week-end, pas mal d'électronique, de l'aérodynamique", a déclaré l'Espagnol. "Ça ne semble pas beaucoup mais ça prend beaucoup de temps car à chaque fois qu'on met quelque chose les conditions de piste et les températures changent donc il faut confirmer, parce que si on commet une petite erreur et qu'on choisit quelque chose de mauvais, on conditionne le reste de la saison. C'était assez bien."

"C'est vrai que ce n'est pas un gros cap, mais c'est suffisant pour se sentir un peu plus à l'aise", a-t-il ajouté. "On ne parle pas d'un chrono de qualifications où il s'agit de quatre ou cinq dixièmes. Déjà si on gagne un dixième par tour, ce qui n'est rien, c'est suffisant, on peut gagner une ligne. Je crois en la progression par petits caps, pas en un gros où la moto change complètement et où on voit ce qu'il se passe."

Il semblerait toutefois que ce changement soit uniquement lié à l'absence conjointe de Marc Márquez et de Takaaki Nakagami, puisque le renouvellement de contrat de Pol Espargaró pour 2023 paraît de plus en plus incertain, ce dernier ayant reconnu qu'il pourrait rouler dans le team satellite LCR ou bien partir chez un autre constructeur.

Pour l'heure, Honda a besoin de tous ses pilotes pour avancer le développement de sa moto, qui peine à évoluer aux avant-postes depuis le début de la saison, son unique podium remontant à la course inaugurale, au Qatar, avec Pol Espargaró.