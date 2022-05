Le numéro 46 de Valentino Rossi va être retiré des Grands Prix

Charger le lecteur audio

Au cours de sa longue et riche carrière, Valentino Rossi a maintes fois répété qu'il ne souhaitait pas que son iconique numéro 46 soit retiré du championnat après sa retraite. Le MotoGP a pourtant annoncé que ce sera le cas, une cérémonie étant prévue avant les qualifications du Grand Prix d'Italie dans deux semaines. Rossi fera ainsi sa deuxième apparition de l'année dans le paddock, après une présence discrète à Portimão le mois dernier.

La légende italienne sera célébrée sur ses terres et sur un circuit où il s'est imposé sept années consécutives dans les années 2000, sur lequel il a également gagné en 125cc puis en 250cc. Valentino Rossi a remporté neuf titres en Championnat du monde, dont sept au plus haut niveau. Le quadragénaire a remporté 115 victoires et décroché 235 podiums dans les trois catégories.

Au soir de son dernier Grand Prix sur le circuit de Valence l'an passé, le MotoGP l'a intronisé Légende au cours du gala concluant la saison. Les honneurs se sont multipliés ces derniers mois puisqu'il a également reçu le prix de l'Icône Sportive aux Laureus Awards, qui récompensent les plus grands sportifs à travers le monde.

Le numéro 46 est indissociable de Valentino Rossi

Même s'il s'est éloigné des circuits du Championnat du monde, le pilote italien est désormais patron d'équipe en MotoGP, puisque sa structure VR46 a rejoint la catégorie reine cette année pour engager des Ducati. Il continue par ailleurs à porter son célèbre numéro 46 mais il le fait désormais sur quatre roues, en GT World Challenge Europe, où il pilote une Audi de l'équipe WRT.

Valentino Rossi n'est pas le premier à voir son numéro définitivement associé à son nom puisque le #65 de Loris Capirossi et le #34 de Kevin Schwantz avaient déjà été retirés de la catégorie MotoGP. D'autres numéros ont aussi été rendus indisponibles aux autres pilotes après des drames, à l'image du #58 de Marco Simoncelli, du #69 de Nicky Hayden, du #74 de Daijiro Kato et du #48 de Shoya Tomizawa, à jamais associés à ces pilotes après leur disparition.