Officiel : Quartararo remplacera Rossi en 2021

Les essais de pré-saison n'ont pas encore débuté et voici que l'équipe officielle Yamaha est déjà au complet pour l'année prochaine. Après Maverick Viñales, c'est Fabio Quartararo qui a été officialisé, complétant ainsi le premier line-up désormais connu pour la saison 2021.

Comme nous l'avions anticipé ce matin, le pilote français remplacera Valentino Rossi au sein du team factory, après avoir fait ses gammes durant deux ans avec l'équipe Petronas. Des débuts tonitruants qui l'ont déjà vu partir de la pole position six fois et monter à sept reprises sur le podium, frôlant la victoire plusieurs fois face à un Marc Márquez pourtant auteur d'un championnat exceptionnel.

"Je suis ravi de ce que mon management a réussi à accomplir ces derniers mois, avec YMC [Yamaha Motor Company]. Cela n'a pas été simple à mettre en place, mais j'ai désormais un plan clair pour les trois prochaines années et je suis très heureux", commente Fabio Quartararo. "Je vais travailler dur, comme je l'ai fait l'année dernière, et je suis extrêmement motivé pour réaliser de grandes performances."

"L'hiver me parait trop long. Je suis vraiment excité à l'idée d'aller aux essais de Sepang la semaine prochaine, pour y piloter ma YZR-M1 et retrouver mon équipe. Je veux remercier YMC et le Petronas Yamaha Sepang Racing Team, qui m'ont donné l'opportunité d'accéder au MotoGP en 2019. Je vais tout donner pour faire à nouveau leur fierté cette année", ajoute le jeune Niçois.

Une étoile montante à ne pas laisser filer

Deux ans après l'annonce déjà très précoce du renouvellement de contrat de Maverick Viñales, Yamaha est donc une nouvelle fois en avance sur la concurrence avec un marché des transferts qui débute plus tôt que jamais. Il faut dire que le constructeur japonais se devait de réagir vite s'il voulait garantir le maintien de la pépite Quartararo dans son groupe, alors que les débuts du Rookie de l'année 2019 ont tapé dans l'œil de la concurrence et lui garantissaient d'avoir le choix quant à sa destination future.

"Nous sommes très heureux que Fabio rejoigne le line-up du team Yamaha Factory Racing MotoGP pour 2021 et 2022", se félicite Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Ses résultats au cours de sa première année en MotoGP ont été sensationnels. Ses six pole positions et ses sept podiums acquis durant la saison 2019 témoignent clairement de ses capacités de pilotages brillantes et exceptionnelles. L'inviter à passer à l'équipe Yamaha Factory Racing lorsqu'il aura terminé son contrat avec le team Petronas Yamaha Sepang Racing était l'étape suivante logique."

Cinquième du championnat en 2019, à la fois meilleur rookie et meilleur pilote indépendant, Quartararo avait déjà gagné une promotion puisqu'il disposera cette année d'une moto officielle et "il jouira du soutien total de Yamaha pendant la saison à venir". Cette accession à l'équipe factory s'inscrit désormais dans la suite logique de la promotion que lui offre Yamaha.

"Fabio n'a que 20 ans, mais il démontre déjà une grande maturité, sur la moto et en dehors, et nous sommes ravis qu'il nous rejoigne en 2021. Fabio et Maverick vont tous grandement nous stimuler au sein du Yamaha Factory Racing MotoGP Team afin de continuer à développer la YZR-M1 et de ne rien laisser au hasard dans notre quête de victoires en MotoGP", conclut Lin Jarvis.

Viñales et Quartararo auront la garantie de débuter le championnat en toute sérénité, rassuré sur leur avenir à moyen terme. À l'inverse, Valentino Rossi se trouve à présent dans une situation inédite, celle de devoir décider s'il met un terme à sa carrière à 41 ans, après 25 ans de Grands Prix, ou bien s'il se tourne vers un guidon de second choix pour lui, celui que pourrait lui offrir l'équipe Petronas. Dans cette optique, le pilote italien a demandé du temps à Yamaha, qui le lui a accordé.