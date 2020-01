Quartararo rejoindra Viñales dans l'équipe officielle Yamaha en 2021

Au lendemain de la première annonce sur le marché des transferts, révélant que Maverick Viñales a renouvelé son contrat avec Yamaha jusqu'à la fin de la saison 2022, Motorsport.com a appris que son coéquipier au sein de l'équipe officielle la saison prochaine serait Fabio Quartararo. La décision de promouvoir le jeune pilote français après ses deux premières campagnes en MotoGP, disputées au sein de l'équipe satellite de la marque d'Iwata, sera probablement rendue publique d'ici peu.

L'effet domino est majeur, puisque cette union de Viñales et Quartararo dans le team factory obligera Valentino Rossi à prendre ce qui sera peut-être la décision la plus importante de sa carrière. Le nonuple Champion du monde, qui fêtera ses 41 ans en février, devra faire son choix entre accepter de rejoindre le team satellite Petronas, afin donc d'échanger sa place avec celle de Quartararo, ou bien mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison.

Cette étape, jusqu'ici repoussée à chaque rediscussion de son contrat, parait désormais de plus en plus envisageable, bien que le pilote italien lui-même se soit dit cet hiver ouvert à l'idée de rétrograder au sein de l'équipe satellite, alors que la victoire lui échappe depuis trois ans et qu'il n'est plus le meneur des troupes Yamaha dans les classements. Une chose est certaine toutefois, s'il venait à raccrocher à la fin de cette saison, après 25 ans en Grand Prix, le championnat perdrait celui qui a été sa plus grande star au cours des trois dernières décennies.

L'âge de Rossi et son manque de victoire depuis le GP des Pays-Bas 2017 pèsent autant dans la balance que la jeunesse décomplexée de Fabio Quartararo et ses performances impressionnantes au cours de sa première saison (sept podiums et six pole positions), où il a réussi à rivaliser avec Marc Márquez à plusieurs reprises, en dépit d'une machine moins aboutie que celle des autres pilotes Yamaha. Alors que Suzuki et Ducati manifestaient leur intérêt pour le jeune Niçois, Yamaha se devait d'avancer ses pions rapidement pour s'assurer ses services au-delà de 2020, après lui avoir déjà garanti la fourniture pour cette saison d'une M1 qui, cette fois, sera identique à celles des pilotes officiels.

Lorenzo de retour chez Yamaha

Yamaha va par ailleurs pouvoir compter sur un autre renfort de taille en la personne de Jorge Lorenzo. Parti à la retraite à la fin de la saison dernière, le Majorquin va faire son retour rapidement, cette fois en tant que pilote d'essais. Cet accord, auquel il pense depuis des semaines, va lui permettre de retrouver l'équipe avec laquelle il a été trois fois Champion du monde et qu'il avait quittée fin 2016.

Ces derniers mois, Yamaha s'est employé à former une équipe d'essais européennes, mais a rencontré plusieurs écueils. Après avoir confié des essais à Jonas Folger en 2019, le constructeur a tenté de recruter Johann Zarco pour tenir ce rôle, avant que les discussions n'échouent face à la volonté du Français de continuer à courir. Un concours de circonstances qui désormais mène à la réunion de Lorenzo et de la M1 qu'il a fait gagner 44 fois.

Avec Léna Buffa