Ai Ogura déplore "un petit manque de stratégie de course"

Il restera de ce week-end en République tchèque le souvenir de quelques grandes premières pour Ai Ogura. Première pole position - et même première qualification en première ligne -, premier podium en course sprint puis première fois en tête d'un Grand Prix, et enfin son meilleur résultat avec la deuxième place décrochée ce dimanche.

Ce joli chapelet de réussites, le jeune pilote japonais le savoure… Mais en bon compétiteur, il avoue aisément qu'il aurait aimé faire encore mieux. Lui que l'on sait très impressionnant en fin de course, et que Marc Márquez craignait d'ailleurs, il n'a pas réussi à trouver l'ouverture et a finalement échoué à quatre dixièmes de la victoire. Un rien, surtout face à un pilote de ce calibre, mais qui suffit à lui laisser une légère frustration.

"La performance qu'on a réalisée ce week-end a été une bonne surprise", déclare le pilote Trackhouse auprès du site officiel du MotoGP. "Les qualifications ont été très bonnes, dans le sprint j'ai eu un bon rythme. Dans la course principale, je pensais que mon rythme serait encore meilleur, particulièrement vers la fin de la course, mais Marc en avait un peu plus que moi et j'ai terminé deuxième."

"Dans l'ensemble, mon équipe et moi sommes très contents de notre week-end. On a pu améliorer un de nos points faibles, qui sont les qualifications, et dans la course longue on a fait notre job et on s'est battus. Bien sûr, il y a peut-être eu un petit manque de stratégie de course, mais dans l'ensemble la performance était là alors je suis très content."

Ce manque de stratégie de course qu'il mentionne vient en partie du fait qu'il a, de façon inhabituelle pour lui, manqué un peu de gomme dans les derniers tours. "Je pense que si j'avais eu un peu plus de grip sur l'angle, j'aurais pu au moins essayer une ou deux attaques sur Marc. Mais à la fin, l'arrière ne performait plus très bien", explique-t-il. "J'ai mieux géré le pneu avant cette fois, et ça m'a aidé. Par contre, j'ai perdu l'arrière alors il faut que je trouve le bon équilibre pour la prochaine fois."

D'un autre côté, Ogura considère qu'il aurait dû attaquer plus fort au départ pour mener plus longtemps qu'un tour. "Si j'avais une autre course maintenant, j'attaquerais un peu plus dès le début pour devancer Pecco et Marc. Mais je n'ai pas réussi à le faire cette fois", regrette-t-il. "On a réussi à bien gérer les qualifs cette fois, par contre on a trouvé un autre point faible, qui sont les premiers tours après le départ. C'est ce qu'on va retirer comme enseignements de cette course."

À un moment donné, je me disais "allez, laisse-moi la gagner celle-ci, tu en as tellement !".

"J'ai aimé les premiers tours, mais ça n'a duré que quelques tours puisqu'ils m'ont dépassé ! J'avais le sentiment d'en avoir plus sous le coude, mais c'était une chouette expérience en tout cas", retient tout de même le champion du monde Moto2 2024. "C'est génial quand on n'a personne devant, j'adore avoir de l'air frais ! Mais ils étaient un peu mieux que moi aujourd'hui, alors on réessaiera la prochaine fois !"

Marc Márquez n'a pas hésité à souligner qu'il avait peur de lui à la fin, surtout quand ils sont entrés dans le dernier tour séparés par huit dixièmes. Non sans humour, Ai Ogura avoue qu'il a bien pensé à la victoire, mais s'est heurté à un mur.

"Je me sentais mieux, et j'ai pu voir avec mes chronos que j'étais vraiment très rapide vers la fin de la course, mais Marc avait lui aussi un super rythme et je n'ai pas pu le rattraper. À un moment donné, je me disais 'allez, laisse-moi la gagner celle-ci, tu en as tellement !' mais bon, ce sera pour la prochaine fois !"

"Dans l'ensemble, ça a été un week-end fantastique pour nous", retient finalement Ai Ogura, dont il s'agit du meilleur Grand Prix depuis son arrivée en MotoGP. "Les qualifications étaient un de nos plus gros point faible et on a réussi à faire mieux cette fois. Ensuite, j'ai fait deuxième des deux courses, c'est un bon résultat, alors on peut être super contents de ce week-end."