Oliveira doit "agir rapidement" pour mieux se qualifier

Depuis le début de la pré-saison, Miguel Oliveira se montre plutôt discret dans ses performances, comme l'ensemble des pilotes KTM. Mais au Qatar, son coéquipier Brad Binder a su tirer son épingle du jeu et surprendre tout le monde en montant sur la deuxième marche du podium. Le #88 a pour sa part été en difficulté tout au long du week-end, pour finalement conclure sa course sur une chute dans le dixième tour alors qu'il évoluait au 11e rang.

"Je me sentais bien avec la moto, tout fonctionnait bien jusqu'à ma chute", a-t-il expliqué. "La chute en elle-même n'avait rien de sérieux, je suis juste arrivé un peu trop fort dans le premier virage et ça a été dur d'arrêter la moto."

Le Portugais estime que cette chute n'est qu'une conséquence des difficultés qu'il rencontre pour se montrer performant sur un tour, et ce depuis les tests. Pleinement confronté à ce souci lorsqu'il s'est trouvé en conditions réelles de time attack lors du Grand Prix, il a conscience qu'il lui faut à présent travailler sur ce point dès la prochaine manche afin de moins se compliquer la tâche en course.

"La voie à suivre est super claire pour nous", a-t-il expliqué. "Nous avons besoin de meilleures qualifications, d'un meilleur rythme sur un tour et nous avons besoin de prendre le départ des courses en étant bien plus devant. À partir de Mandalika, notre objectif sera de travailler sur le rythme sur un tour et d'être mieux placés sur la grille, afin de nous faciliter la vie. Au final, la chute est venue un peu du fait que j'essayais de récupérer du temps perdu et des places perdues."

Malgré ce problème de rythme qui le pénalise en qualifications, il voit la performance de son coéquipier comme rassurante, preuve que la KTM est bel et bien en mesure de se battre avec les autres constructeurs. Les solutions existent donc, d'autant plus qu'au moment de la course, Oliveira était plutôt compétitif : "Bien sûr que j'aurais bien pris un résultat dans le top 10, mais au final Brad a montré de quoi notre moto était capable, que nous sommes là pour de bons résultats et que les autres vont devoir composer avec nous."

"Nous savons ce que nous avons à faire et je sais ce que j'ai à faire, donc c'est la chose la plus importante", a-t-il poursuivi. "Nous avons besoin d'agir rapidement afin d'être en mesure de nous battre pour de meilleurs résultats, des résultats que je suis capable de décrocher, tout comme la moto."

Un souci technique à l'origine de la chute ?

Miguel Oliveira et Álex Márquez

Oliveira a considéré sa chute totalement anodine mais Álex Márquez, qui l'a suivi dans les tours précédents, a évoqué de la fumée sortant de sa machine ainsi qu'une "odeur bizarre" qu’il n’est pas parvenu à identifier : "Je ne sais pas si c'était de l'huile ou de la gomme brûlée, quelque chose comme ça, mais il a chuté dans ce virage autour d'après, donc c'était un peu bizarre."

"Nous ne pouvons rien confirmer", a expliqué pour sa part le Portugais. "Tout semble OK avec la moto, nous ne voyons aucune trace d'huile ou de liquide qui serait venu du moteur ou d'ailleurs, donc c'est étrange. Il m'a aussi dit en salle de presse qu'il y avait un peu de fumée qui sortait de ma moto, mais de mon point de vue et au vu des données rien ne peut vraiment le confirmer."

L'équipe KTM semble avoir classé le problème sans suite et se concentre désormais sur le prochain rendez-vous, qui se tiendra à Mandalika, à l'endroit même où le dernier test a eu lieu. Entre les données du Qatar et celles recueillies sur la piste indonésienne, Oliveira espère y "inverser la tendance".

