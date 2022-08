Oliveira : Les qualifications "freinent" les résultats de KTM

Charger le lecteur audio

Miguel Oliveira a réalisé un Grand Prix de Grande-Bretagne discret mais efficace. Après un départ en 13e position, le pilote KTM a immédiatement intégré le top 10 mais a attendu les cinq derniers tours pour poursuivre sa remontée, qui l'a mené à la sixième place sous le drapeau à damier. Un meilleur résultat aurait peut-être été possible avec de meilleures qualifications : entré seulement trois fois en Q2 au cours des 12 courses disputées cette année, Oliveira estime que les performances de sa KTM dans cet exercice sont un problème majeur.

"C'était une bonne course, on a connu un bon week-end", a déclaré le Portugais à l'arrivée. "Comme on s'y attendait plus ou moins [samedi], c'était le genre de position que l'on pouvait jouer. J'ai fini la course avec la sensation que l'on aurait peut-être pu faire un peu mieux en partant plus haut, mais les qualifications freinent encore pas mal nos résultats."

Oliveira a "l'impression" que son élimination en Q1 l'a privé de ses chances en course : "Je pense qu'actuellement, on a besoin d'une meilleure moto en qualifications, à 100%. En course, je pense que notre moto est plutôt bonne."

Le résultat final, le meilleur depuis sa cinquième place sur ses terres à Portimão, reste positif : "Je suis content de la sixième place. C'est une bonne entame pour la deuxième partie de la saison et j'espère plus de résultats comme celui-là."

Un bon choix de pneus en course

Miguel Oliveira

Dans sa remontée en fin d'épreuve, Miguel Oliveira a doublé Fabio Quartararo et Álex Rins dans les deux derniers tours. Les deux pilotes avaient des difficultés avec leur gomme arrière, le Français ayant payé le choix de la gomme medium, tandis que Rins a eu des soucis de motricité avec le dur.

Oliveira a senti un manque d'adhérence en début d'épreuve mais a profité de l'endurance du hard dans les derniers tours. Il n'était pas certain de la capacité de ce pneu à offrir une température suffisante mais a été rassuré le dimanche matin et a finalisé son choix au dernier moment, sur la grille de départ.

"Je pense que la clé était d'avoir testé le dur à l'arrière au warm-up. Jusque-là il y avait un doute pour nous. On sait que ce pneu fonctionne bien pour nous mais il restait trop froid sur le côté gauche, donc on ne pouvait pas l'utiliser ou l'envisager."

"Mais l'équipe a fait un bon travail, ils m'ont donné toutes les informations et m'ont laissé le choix. Je n'avais rien à perdre donc j'ai choisi le dur. La plupart des Ducati avait aussi le dur à l'arrière. Je pensais qu'avec un style de pilotage similaire, ça pouvait très bien fonctionner, et les derniers tours ont été la conséquence de cette décision. Je suis content."