Saison terminée et pénalité pour Oliveira, Espargaró sera au départ

La saison du MotoGP se conclura dans une semaine mais celle de Miguel Oliveira est déjà terminée. Déjà touché par deux blessures cette année – des lésions sur les tendons de la jambe droite après avoir été percuté par Marc Márquez puis une fracture de l'humérus et une lésion du ligament antérieur du labrum consécutifs à l'accrochage du départ au GP d'Espagne – le Portugais s'est cette fois fracturé l'omoplate, en provoquant un accrochage dans le premier tour en course sprint à Losail.

Oliveira devrait finir l'année sur la touche. "Malheureusement il semble que oui : la course, le test [de Valence], c'est fini. C'étaient mes derniers tours de cette fantastique saison", a commenté avec ironie le pilote RNF, qui a cumulé les galères cette année et ne sait pas encore comment se dérouleront les prochaines semaines : "Je ne connais pas encore vraiment l'étendue de la blessure. Une fois de retour chez moi, on regardera mieux ça et on verra ce qui m'attend en termes de convalescence."

"Il semble qu'il n'y aura pas besoin d'opération donc il faudra un peu de temps pour que l'os se consolide et voir ce qui m'attend au niveau des tendons et de l'épaule, pour savoir ce qu'il va se passer", a ajouté Oliveira, qui souffre également d'un hématome à la jambe qui devrait disparaître dans les prochains jours.

Oliveira a reçu un long-lap

Cette absence pour la fin de saison signifie qu'aucune des 40 courses au programme cette année n'aura été disputée avec l'intégralité des titulaires au départ, les blessures ayant été très nombreuses et Álex Rins étant encore absent ce week-end. L'accrochage de samedi a d'ailleurs fait un autre blessé : Aleix Espargaró a été projeté à terre et souffre d'une petite fracture sur la tête de la fibula de sa jambe gauche.

"C'était un incident de course", a expliqué Oliveira. "Malheureusement, j'ai percuté un coéquipier, ce qui me déçoit vraiment. J'ai pris un très bon départ donc j'ai gagné des positions mais au virage 6, j'ai freiné un peu trop tard. Je ne veux pas dire qu'Aleix a freiné trop tôt, mais trop fort."

"J'ai vu que j'allais le percuter, j'ai relevé la moto pour l'éviter mais je n'ai pas pu éviter sa roue arrière. Malheureusement, on est tombés ensemble donc je suis déçu mais au final c'était juste un petit incident de course, une erreur de jugement, et on a tous les deux fini à terre."

Les commissaires de course ont jugé Oliveira coupable d'un "comportement irresponsable", ce qui lui vaudra un long-lap pour la prochaine course à laquelle il prendra part, qui devrait donc être le GP du Qatar... 2024.

Espargaró a pu disputer le warm-up

Aleix Espargaró était également incertain après l'accident et devait être examiné par l'équipe médicale du MotoGP ce dimanche. Il a été déclaré apte à rouler deux heures avant le warm-up, au cours duquel le Catalan a bouclé cinq tours mais paraissait grimaçant une fois la séance terminée. Il va cependant être au départ, et respecter sa pénalité de six places sur la grille de départ pour avoir porté un coup à Franco Morbidelli samedi.

Ironie de l'histoire, la pénalité d'Espargaró, combinée au forfait d'Oliveira, le place aux côtés de Morbidelli sur la sixième ligne. La question de l'application de la pénalité en cas d'absence du pilote Aprilia ce dimanche s'est posée puisqu'en début de saison, une sanction infligée à Marc Márquez avait fait débat. Jugé coupage de l'accrochage qui a blessé Oliveira, il devait respecter un double long-lap au GP d'Argentine mais, blessé dans la manœuvre, l'octuple Champion du monde avait déclaré forfait pour cette épreuve, mettant fin à la possibilité d'appliquer la pénalité.

La FIM a voulu corriger le tir en attribuant la sanction à son retour, quel que soit le circuit, mais la Cour d'appel a finalement donné raison à Honda et Márquez n'a jamais eu à effectuer le double long-lap. Selon Aprilia, la pénalité d'Aleix Espargaró ne sera pas applicable lors de son prochain Grand Prix s'il est contraint de manquer la course au Qatar, la sanction décidée samedi mentionnant spécifiquement cette épreuve, et pas la prochaine qu'il disputera.

"Ce sont des cas différents", a assuré un membre du constructeur italien. "Selon le règlement, si vous vous blessez dans l'action pour laquelle vous êtes pénalisé, vous devez respecter la pénalité à la prochaine course à laquelle vous participez."

"Mais si vous êtes pénalisé de plusieurs places sur la grille de départ d'une course ou par un long lap, sans être blessé dans cette manœuvre, vous devez respecter la pénalité dans le week-end de la course. Si, pour une raison ou une autre, le pilote est blessé dans une manœuvre distincte, la pénalité est [considérée comme] accomplie."