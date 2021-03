Bagnaia prévient : "Vous serez surpris par la vitesse en Q2"

Alors que son médiatique coéquipier attire les feux des projecteurs, Pecco Bagnaia poursuit sa progression en MotoGP avec la discrétion qui le caractérise. C'est déjà avec son air de ne pas y toucher qu'il a créé la surprise la saison dernière en se portant à plusieurs reprises parmi les candidats à la victoire. Et c'est à nouveau avec une prudence quelque peu exagérée qu'il abordait le premier week-end de course, estimant que son objectif ne devait pas être plus ambitieux qu'un top 5 compte tenu d'une fin de championnat 2020 décevante.

Et pourtant, il était bel et bien au rendez-vous vendredi pour les premiers essais. Huitième des EL1, Bagnaia n'a manqué le meilleur temps des EL2 que pour 35 millièmes, battu par Jack Miller alors que son dernier tour, potentiellement meilleur, a été stoppé par un drapeau jaune. "En EL1, j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'aux tests, et en EL2 quand j'ai commencé à enchaîner plus de tours avec les pneus tendres, j'ai affiché un très bon rythme avec la moto, mieux qu'aux tests. Mon premier time attack a été incroyable, je ne m'attendais pas à faire 1'53"4 et c'est arrivé très facilement, plus facilement qu'aux tests", constate-t-il.

"Franchement, ce que j'espérais c'était de revenir ici et d'avoir les mêmes sensations que celles que j'avais eues pendant les tests, et je dois dire que par rapport aux tests, je me sens même mieux. J'ai eu le temps de réfléchir à plusieurs choses et je me suis tout de suite senti bien", souligne le pilote italien, qui a mis un point d'honneur cet hiver à travailler sur sa capacité à délivrer une performance plus immédiate, afin de se montrer rapide dès son tour de sortie.

"C'est surtout mon deuxième time attack qui m'a étonné", note-t-il, bien qu'il ait été interrompu. "Dans mon premier tour lancé, j'ai tout de suite réussi à tourner en 1'53"4, et d'habitude il y avait toujours six dixièmes de différence entre mon premier et mon deuxième tour quand je faisais un time attack. C'est donc très positif, ça veut dire que j'ai progressé dans la direction que je voulais, là où je perdais toujours un peu l'année dernière, alors je suis très content."

"J'ai manqué de chance parce qu'il y a eu le drapeau jaune dans mon deuxième time attack, dans le dernier secteur, alors que j'étais un dixième plus rapide que mon chrono. J'étais donc très rapide. Mais peu importe."

Peu importe, en effet, car l'essentiel était assuré vendredi soir. "Ce qui était très important c’était d'accéder à la Q2 et d'être dans le top 10", soulignait-il, pressentant comme ses adversaires sur les chronos n'allaient pas être améliorés en EL3 cet après-midi, à juste titre. "Les EL4 seront très importants aussi, pour le rythme de course, et surtout la Q2 pour réussir à se placer sur l'une des deux premières lignes."

"On est repartis avec les mêmes sensations que pendant les tests, voire mieux, et il faut qu'on continue sur cette voie, parce que je pense qu'on est très forts", estime Pecco Bagnaia, qui ne se cache pas derrière son petit doigt désormais pour évaluer ses chances en vue de la course. "J'ai demandé expressément de mettre ma moto sous scellés, de ne plus rien toucher pour les deux courses ! [rires] Je me sens très bien avec tout et je sais qu'à ce stade la différence peut venir de moi plus que d'une modification. Je suis donc détendu, je suis prêt."

Une pole position en 1'52 ?

L'objectif de vendredi ayant été atteint, le pilote turinois entend travailler sa régularité et sa capacité à gérer ses pneus pendant les EL4 qui précèderont en fin d'après-midi les qualifications, avant de repartir en quête d'un time attack réussi. Et il l'assure : il reste encore de la marge, bien que les records aient déjà tremblé. Le chrono établi par Miller vendredi est en effet seulement sept millièmes plus lent que le record absolu de la piste, et la V-max officielle (établie en Grand Prix) a déjà été battue par trois pilotes (tous sur Ducati), plaçant la nouvelle référence à 354,0 km/h.

"À mon avis, vous serez surpris par la vitesse qu'on affichera en Q2", a-t-il prévenu face aux journalistes, "parce que si les conditions sont bonnes je pense qu'on pourra toucher les 1'52 pour la première fois ici, au Qatar. On va donc faire le maximum pour arriver à la limite. [Vendredi], j'ai fait 1'53"4 et j'étais en train d'améliorer dans mon deuxième time attack quand le drapeau jaune a été agité, or ce n'était que le premier jour alors, à mon avis, on pourra aller à la limite [samedi] et améliorer là où on a peut-être laissé un petit quelque chose [vendredi]. Et je ne parle pas que des Ducati, mais de toutes les motos en général."

"Notre moto est la favorite sur cette piste, c'est certain", concède Bagnaia, qui craint malgré tout Franco Morbidelli, auteur du meilleur temps des EL1 et des EL3. "Mais Franky a démontré qu'il a un rythme vraiment très fort, et s'il part premier et pousse dans les premiers tours, il faudra qu'on en demande plus aux pneus et peut-être qu'on commencera à être plus en difficulté. Il sera donc très important de rester proche de lui, ou devant lui, et d'attendre peut-être la mi-course pour commencer à attaquer fort, d'être constant avec les pneus. En tout cas, l'équipe d'usine Ducati est très forte avec Jack et moi, Franco est très fort, Zarco aussi... Je pense que six ou sept pilotes sont très compétitifs pour la course de dimanche."

partages