Un seul objectif pour Bagnaia : essayer de gagner

Avec son air de ne pas y toucher, Pecco Bagnaia n'en finit plus de briller par ses performances, au point de s'être affirmé comme le dernier homme capable de contrer Fabio Quartararo dans sa quête du titre.

Ce samedi, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, il a décroché sa cinquième pole position de la saison, la quatrième de suite, s'inscrivant en cela dans les traces de Casey Stoner, qui avait réalisé une même série pour Ducati en 2008. Jamais plus absent de la première ligne depuis huit courses, l'Italien s'est même payé le luxe d'en passer par la Q1 aujourd'hui avant d'aller chercher cette récompense et il n'est ainsi que le quatrième dans l'Histoire du MotoGP à prendre la pole en étant passé par la Q1. "Pas mal ! C'est impressionnant !" admet-il lui-même.

Si les statistiques sont impressionnantes, la manière avec laquelle Bagnaia a une nouvelle fois réalisé cette performance l'est tout autant, car les conditions très piégeuses de ces qualifications à Misano auraient eu toutes les raisons de le refroidir à un stade du championnat où la moindre chute peut précipiter la fin de la bagarre. Pourtant, il a dominé la Q1 avec sept dixièmes de marge, grâce à un chrono réalisé à la fin de son unique run, puis il a établi le temps de la pole dès le début de la Q2 et n'a plus été repris.

"Ça n'a pas été facile", reconnaît le pilote italien. "Ce matin, mes sensations sur le mouillé étaient bonnes, mais j'étais parti en pneus usés et quand on a monté des pneus neufs, j'ai commencé à avoir des difficultés. J'ai surchauffé le pneu arrière et j'avais beaucoup de mal à avoir de la traction, alors je n'ai pas réussi à me placer dans le top 10."

"Mais dans ces conditions, c'était peut-être mieux de passer par la Q1", souligne-t-il, lui qui a profité de ce quart d'heure supplémentaire pour s'installer dans le bon rythme. "En EL4 mes sensations étaient très bonnes, j'enchaînais les tours et j'avais une bonne régularité. Ensuite, en Q1, j'ai essayé de faire toute la séance [sans m'arrêter] et j'ai pris de la confiance tour après tour, alors mes sensations étaient bonnes. En Q2 j'ai juste essayé de faire un bon temps. Je ne pensais pas que ce serait suffisant, car dans mon deuxième time attack j'ai eu du mal un peu plus mais au final ça l'a été, alors je suis très content. C'est la meilleure façon de finir ce samedi devant nos fans, c'est donc une très bonne journée pour moi !"

Une très bonne journée pour Bagnaia, et une journée à l'issue décevante pour son rival, Fabio Quartararo. Bien qu'il n'affiche pas la moindre déception, le leader du championnat doit tout de même encaisser la plus mauvaise qualification de sa carrière MotoGP et sera contraint de s'élancer de la 15e place seulement dimanche.

Cela change-t-il quelque chose pour le poleman ? "J'étais prêt à pousser s'il partait de la deuxième place et je pense devoir faire la même chose maintenant qu'il part 15e", répond-il. "La seule chose que j'ai à faire pour garder une chance au championnat, c'est essayer de gagner demain et l'objectif sera le même que si Fabio était parti plus haut."

Distancé de 52 points au championnat, Bagnaia se sait contraint de réaliser une fin de saison parfaite et de compter sur la malchance de son rival pour conserver un espoir, même infime, de l'emporter. "Je ne sais pas quel est l'état d'esprit de Fabio en ce moment. Moi, la seule chose que je peux faire c'est essayer de gagner, car c'est comme ça que j'aurai la possibilité de garder une chance au championnat. Alors je vais tout essayer. Je ne vais penser qu'à moi-même et essayer de rester devant."

Après deux journées pluvieuses, le beau temps devrait reprendre ses droits dimanche, ce qui placera les pilotes face à un nouveau challenge à l'heure de la course. Bagnaia compte toutefois sur l'expérience acquise le mois dernier, lors d'un premier Grand Prix sur place qu'il a remporté en partant de la pole position puis de deux jours de tests, pour bénéficier d'une machine capable de l'emporter.

"Demain matin, je pense que ce sera encore mouillé, parce qu'il pleut en ce moment. Tout le monde va donc essayer le pneu avant medium et tenter de faire des tours en pneus usés, alors ce sera très difficile. Mais je pense que, grâce au travail réalisé le mois dernier et aussi pendant le test, parce qu'il faisait plus froid le dernier jour que pendant le week-end, on devrait être bien préparés."

"Je pense que ma seule possibilité est d'essayer de pousser dès le départ, de me creuser une avance et de la contrôler", résume l'Italien, accompagné en première ligne par deux autres pilotes Ducati. "Ça ne sera pas facile. Il est certain que Jack [Miller] sera très fort. Luca [Marini] a une très bonne chance en partant de la première ligne. La seule chose dont je suis content, c'est que ce sont deux Ducati, ce sera sympa, et on verra ce qui se passe demain."

Lire aussi : Fabio Quartararo champion à Misano si...