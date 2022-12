Les trois courses que Bagnaia retiendra de sa saison 2022

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia a vécu une saison en deux temps en MotoGP. La première moitié a été tumultueuse entre une moto que Ducati a mis du temps à exploiter, deux succès à Jerez et au Mugello, mais surtout des chutes à répétition qui ont relégué le pilote italien à 91 points de Fabio Quartararo au cap de la mi-saison. Dans la deuxième partie, le #63 a fait beaucoup moins d'erreurs et a enchaîné les succès, pour prendre l'avantage sur son rival à deux courses du but et s'offrir le titre mondial.

Bagnaia a su se confronter à ses faiblesses pour parvenir à les corriger, notamment après le GP d'Allemagne qu'il avait fini à terre, mais ce déclic n'a pas été le seul. Jeudi soir, Ducati a célébré ses titres lors d'un événement à Bologne et lorsque le pilote a été interrogé sur la course la plus chère à son cœur cette saison, il a préféré citer différents moments pivots plutôt que les victoires les plus dominatrices.

"En fait, il y en a trois", a confié Bagnaia. "La course du Sachsenring, parce qu'elle m'a apporté la force pour faire le maximum. Puis celle de Silverstone, parce que honnêtement, c'était un week-end très difficile : j'avais beaucoup de mal à être rapide mais nous avons réussi à gagner. Cette course est celle qui nous a fait comprendre que nous pouvions nous battre jusqu'au bout pour nous imposer."

La troisième course charnière citée par Bagnaia est le GP de Thaïlande, où il a surmonté un véritable cocktail de situations défavorables entre la pluie, des conditions qu'il apprécie peu, et un contexte très stressant : "Nous étions partis très forts [ce week-end-là], mais en course il a commencé à pleuvoir et il y a eu un incident sur la grille juste devant moi [une personne a fait un malaise, ndlr] et cela m'a empêché de me concentrer. Même si j'ai toujours eu du mal sur le mouillé cette année, nous avons réussi à prendre la troisième place. La seule chose que j'avais en tête était de coller au pilote qui me devançait, [Jack] Miller, mais je suis vraiment fier de ma course en Thaïlande."

Pecco Bagnaia a fait une bonne course dans des conditions difficiles à Buriram

Malgré le chemin parcouru cette année, Pecco Bagnaia ne sent pas être encore aussi complet qu'il peut l'être, mais essaie en tout cas de tirer les leçons de chaque expérience difficile : "Beaucoup de progrès sont venus après des erreurs cette année, donc j'ai essayé de travailler sur moi-même. Je pense que si l'on ne fait pas d'erreurs, on met plus de temps à progresser, et à l'inverse, quand on fait une erreur, on tente d'analyser ce qui s'est passé et on peut franchir un cap. Je pense que j'ai encore une marge de progression car je suis encore jeune."

À la fin de cette année riche en émotions et finalement couronnée de succès, Pecco Bagnaia veut savourer son titre et attendre autant que possible avant de se projeter vers la saison 2023 et son nouveau statut sur la grille : "Je ne veux pas encore songer à l'année prochaine, je veux penser à celle-ci et profiter de ce qui a été fait. En fin de compte, je fais une confiance totale aux ingénieurs de Ducati, donc je vais passer un hiver très calme. Il est certain qu'être la référence et l'homme à battre est très spécial, mais il j'ai le temps d'y réfléchir."

Avec Matteo Nugnes