Les débuts réussis d'Acosta : "J'ai vécu un rêve pendant 15 tours !"

Tout au long du week-end, Pedro Acosta a eu les projecteurs braqués sur lui. Rookie très attendu, il a répondu aux attentes en livrant un premier Grand Prix solide en MotoGP. Il a même largement fait le show en offrant des bagarres décomplexées en course, quitte à en tirer une première leçon puisqu'il a appris à ses dépens que cela se payait cher en termes d'usure pneumatique.

Un temps en lutte pour le podium dimanche, il a tout de même pu sauver les points de la neuvième place, à 11"5 du vainqueur. Ils se sont ajoutés au gain déjà obtenu samedi avec sa huitième position dans le sprint, à 4"4 de la première place cette fois.

Hors piste aussi, le nouveau pilote Tech3 a fait l'unanimité, avec une manière bien à lui de commenter son expérience, mêlant une certaine gouaille et sa volonté de rester un débutant ingénu, juste content d'être là. Entre les lignes, on lit pourtant ses ambitions, tant il a décrypté chaque étape franchie et mis un point d'honneur à observer tout ce qui se passait autour de lui. "Une éponge", décrit Hervé Poncharal, alors que le jeune Espagnol a semblé immédiatement appliquer en piste ce qu'il avait appris à sa sortie précédente.

Losail, il y avait roulé deux jours pendant les essais de pré-saison, aussi il savait qu'il possédait déjà un petit bagage très utile. De là à imaginer qu'il serait troisième après la première séance, vendredi ? Pas forcément. "Je n'avais pas vraiment réfléchi aux débuts que j'allais faire", commentait-il alors. "J'avais dit clairement que je venais ici sans attentes. Je pense que les attentes, c'est la pire chose à avoir dans ce paddock. Je ne fais que prendre du plaisir, apprécier mon passage en MotoGP et mon changement d'équipe. J'essaye juste d'apprécier ça et de ne penser à rien."

"J'ai besoin de temps ! Je suis dans un moment où tout arrive facilement. On dit que 80% du travail se fait avec 20% des efforts, et les 20% restants on les obtient avec 80% des efforts. On y est plus ou moins, mais il faut continuer à travailler. On travaille de la meilleure façon possible. Ça n'est jamais facile de changer de catégorie ni d'équipe."

Et d'ajouter, avec un enthousiasme qui n'allait pas le quitter du week-end : "Vous pouvez voir que j'ai le sourire et que je riais avec l'équipe quand j'ai retiré mon casque. Il me faut être content, être reconnaissant envers Dieu pour le fait d'être ici. Il y a quatre ans, j'ai failli perdre mon contrat pour entrer dans le championnat et maintenant je suis en MotoGP !"

Pedro Acosta est maintenant dans la cour des grands. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Son apprentissage s'est poursuivi avec la gestion du stress induit par l'arrivée de la pluie et le changement de programme, puis un "Super Saturday" très intense. N'oubliant pas de saluer l'entraide au sein du groupe KTM après avoir obtenu son accès direct à la Q2 en prenant la roue de Brad Binder, il a ensuite posté son huitième temps de qualifications seul, notant lui-même ses progrès.

Puis est venue l'heure du premier départ, pour les 11 tours de sprint. "Tout était nouveau pour moi. Quand je suis arrivé dans le premier virage après le départ, je regardais partout autour de moi pour voir ce que les autres faisaient !" Il a alors perdu trois places mais n'a pas tardé à remonter, notamment en opérant un premier dépassement sur Maverick Viñales dès le début du deuxième tour. Il n'a ensuite fait qu'une bouchée de Jack Miller, pilote officiel de son constructeur, et a brillamment défendu sa position quand l'Australien a tenté de répliquer.

Il allait encore remonter d'un cran avec la chute de Fabio Di Giannantonio, passant ensuite le reste de la course à un rythme et une position stables. "Je regardais la bagarre devant, je voyais une moto orange, et je me disais 'il faut être plus près' ! Mais on peut s'estimer satisfaits, on termine à 4"4, à seulement quatre secondes de Brad, ça n'est pas beaucoup pour une première", résumait-il samedi soir. "Je sais qu'on a fait des tests ici et quand on ira à Portimão, ça va être une nouvelle interrogation pour nous, mais on peut en tout cas s'estimer satisfaits."

Le sprint lui a fait découvrir les turbulences de la course en paquet et lui a appris qu'il fallait tout donner sans penser à l'économie du carburant ou des pneus. Dimanche, ça a été précisément l'inverse, même s'il a d'abord commencé en perdant à nouveau trois positions dans les premiers virages. Avant la fin du deuxième tour, il avait dépassé Viñales, Di Giannantonio et Aleix Espargaró, profitant aussi de la chute de Miller, puis cela a été au tour d'Enea Bastianini et d'Álex Márquez, avec au passage le meilleur tour de la course...

Il a ensuite passé sept tours derrière Marc Márquez, étudiant comment porter l'attaque parfaite. "Franchement, c'était assez compliqué de le passer parce que je me suis dit que je ne pouvais pas me louper. Si j'y allais, c’était pour y aller vraiment", a-t-il décrit par la suite. "Il a freiné plus tard que moi et c'était un peu… Non… non… non… OK, maintenant, je passe à l'intérieur ! C'était super en tout cas de partager la piste avec lui et d'avoir cette petite bagarre avec lui."

Acosta n'a finalement pu rester que deux tours devant l'octuple Champion du monde avant de commencer à payer le prix de ses attaques, avec des pneus trop dégradés pour lui permettre de maintenir son rythme. Mais qu'à cela ne tienne : "J'ai vécu un rêve pendant 15 tours !" a-t-il promis, fort des leçons apprises. "J'ai vu ce que font les grands, j'ai vu comment ils gèrent, ce que ça fait de rouler avec ces turbulences, comment ils redressent la moto pour économiser leurs pneus… Beaucoup de choses !"

"J'ai appris beaucoup de choses, je ne peux pas en citer qu'une. Je vois la mentalité qu'ils ont. Ils étaient super doux, ils ne faisaient rien de dingue, ils ne cramaient pas leurs pneus, ils ont simplement attendu jusqu'au bout mais en étant rapides. Peut-être que je n'aurais pas eu le rythme pour rester avec eux jusqu'au bout, mais peut-être aussi que j'ai trop cramé mes pneus au début. En tout cas, il faut qu'on améliore le départ, pour que je puisse être avec eux dès le début et être un peu plus relax."

Vingt-et-tours… En 21 tours, je n'ai fait qu'une ou deux erreurs, ça n'est pas tant que ça.

Son bilan ? "Pas trop mal pour commencer ! Franchement, je ne sais pas quoi dire. Il s'est passé beaucoup de choses en 40 minutes ! Mon départ n'a pas été des meilleurs mais, ensuite, tout a été super ! J'ai eu de super sensations avec le pneu avant. Depuis ma première saison en Moto3, je n'avais pas été en mesure d'attaquer comme ça. On voit toute la vitesse que j'arrivais à emmener avant de stopper la moto au dernier moment, c'était vraiment incroyable !"

"Je sais que ma gestion des pneus n'était pas la meilleure", a-t-il poursuivi dans un charmant euphémisme. "On voit bien sur les images que ça fumait totalement dans le virage 10… Mais bon, c'est sympa pour la TV ! On ne peut pas être si sérieux ! [rires] Mais je suis content aussi d'avoir fait ces erreurs parce que maintenant, on va avoir plus d'informations pour Portimão et on sera mieux préparés. Vingt-et-tours… En 21 tours, je n'ai fait qu'une ou deux erreurs, ça n'est pas tant que ça. Hier, j'ai fait beaucoup plus d'erreurs en 11 tours, alors on peut être contents."

"Portimão sera un point d'interrogation car ce sera la première piste sur laquelle on se rendra sans avoir fait de tests", a-t-il rappelé en pensant désormais au deuxième Grand Prix. Mais dans sa tête, les enseignements de cette première expérience semblent déjà bien métabolisés. Il sait sur quoi travailler : "Gérer les pneus. Il faut les gérer un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, j'ai échoué dans ce domaine." Et sa moto ? "La moto était parfaite, rien à dire. Aujourd'hui, c'est moi qui ai peut-être été trop optimiste, j'y suis allé à fond, c'est comme ça !"