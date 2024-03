Márquez au pied du podium alors qu'il ne "pilote pas bien"

Après sa cinquième place en course sprint samedi , Marc Márquez a continué sa progression sur la Ducati en se classant quatrième de l'épreuve principale, se montrant même en lice pour le podium. Le premier tour mouvementé de samedi a cette fois laissé place à un envol impeccable et il était déjà quatrième à la fin du premier tour, après avoir pris l'avantage sur Enea Bastianini et Aleix Espargaró.

Márquez est longtemps resté au contact du trio de tête mais sans chercher à trop en faire, par crainte de dégrader ses pneus, surtout à l'avant. Il ne s'est donc pas inquiété quand Pedro Acosta l'a doublé et a vite repris l'avantage quand son jeune compatriote a commencé à souffrir avec ses gommes.

En fin d'épreuve, Márquez a même tenté de se mêler à la lutte pour le podium mais il n'a finalement pas pu revenir sur Martín, qui en avait en réserve pour répliquer, et a préféré préserver sa position. Le bilan reste encourageant puisque Losail lui a rarement réussi et qu'il faut remonter à sa deuxième place de 2019, l'année de son dernier titre, pour retrouver un meilleur résultat de sa part sur cette piste.

"Avec l'équipe, on a analysé beaucoup de choses pour essayer de gérer le départ. Il était meilleur aujourd'hui et ça a beaucoup aidé ma course", a commenté l'Espagnol. "Après, j'ai réussi à bien gérer les pneus. J'ai eu du mal hier et aujourd'hui, la plupart des pilotes ont géré l'arrière, mais je gérais plus l'avant que l'arrière parce que tous les ans, avec l'autre moto j'avais un peu de mal avec le pneu avant sur cette piste."

"En tout cas, je dois améliorer mon pilotage dans certains domaines parce que je ne pilote pas encore bien, mais aujourd'hui la course a été constante, solide. J'ai attaqué dans les huit derniers tours et quand je l'ai fait, j'ai encore plus sollicité l'avant et fini le pneu. Dans les deux derniers tours, j'ai renoncé parce que j'ai vu la possibilité de chute face à la possibilité de prendre deux ou trois points de plus. J'ai préféré finir quatrième et attendre deux semaines, à Portimão."

Marc Márquez a lutté avec Pedro Acosta pour la quatrième place Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La course sprint avait redonné un sourire que Márquez affichait rarement lors de ces dernières saisons avec Honda. Le Grand Prix a été plus éprouvant, avec la nécessité de gérer les pneus dans la durée : "J'ai souffert, mais je pense que tout le monde a souffert. Hier par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir mais aujourd'hui j'ai un peu plus souffert que pris du plaisir."

"On a fait un petit changement sur la moto qui a aidé dans certains domaines. Par contre, c'était pire dans d'autres et j'avais un peu de mal. Mais l'équipe a fait un très bon travail pour m'aider à comprendre l'électronique, ils m'ont aidé à comprendre toutes ces choses. En course, j'ai géré avec tout ce qu'ils m'ont dit."

Parmi les choses à gérer figuraient les pneus, qui ont concentré l'attention de tous les pilotes au Qatar. Márquez ne savait pas vraiment comment les appréhender avec la Ducati et il n'a donc pas joué en prenant le départ avec une pression trop basse, craignant la pénalité de 16 secondes infligée en cas d'infraction, or cela l'a peut-être limité.

"Je ne vais pas me plaindre parce qu'avec toute l'aérodynamique que l'on a maintenant, c'est normal. Si vous voyez Martín, il revenait sur Binder, il sortait, il revenait, il perdait du temps. Moi aussi avec Martín : quand je suis revenu sur lui, j'ai ralenti à cause de la température du pneu."

"Même mon équipe ne connait pas mon style de pilotage et on doit être prudents parce que si on reçoit une pénalité, on sort des points sachant que la sanction est assez lourde, trop lourde selon moi. Aujourd'hui, la température et la pression étaient trop élevées mais c'était acceptable. La règle est la même pour tout le monde, donc je dois travailler sur mon pilotage et on doit gérer."