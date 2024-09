Pedro Acosta : "Jamais aussi proche" de Ducati que ce week-end

Pedro Acosta a atteint vendredi son premier objectif du week-end en se qualifiant directement pour la Q2 en ayant affiché un rythme qui le place dans le groupe des protagonistes. Toujours dans le bon rythme en EL2 dans la matinée de samedi, le jeune espagnol a signé un solide cinquième chrono en qualifications, cet après-midi, lui permettant de se retrouver intercalé sur la grille de départ entre le leader du championnat Jorge Martín et Brad Binder, qui retrouve lui aussi des couleurs avec une KTM sur le retour, et plus proche du rythme dominateur des pilotes Ducati de tête.

Avant le week-end de GP, Acosta avait prévenu que Misano pourrait être un bon rendez-vous pour lui, mais qu'il devrait être "calme" en EL1 pour éviter une chute qui pourrait faire dérailler ses objectifs. "Cela faisait longtemps qu'un vendredi ne s'était pas aussi bien passé, je ne pense pas qu'un vendredi se soit jamais aussi bien passé de toute l'année", estimait-il même à la fin de la journée. "Je suis content parce que malgré le fait que la première séance d'essais ait été un peu difficile, je pense que nous sommes de plus en plus rapides à changer des choses sur la moto et, surtout, des choses qui m'aident à aller plus vite."

Un calme qu'il avait déjà dit vouloir adopter comme ligne de conduite le vendredi, en prenant les choses de manière rationnelle et concentré sur le fait de retrouver les sensations du début de saison. "Depuis Aragón, nous avons décidé de prendre les EL1 avec plus de calme. En fin de compte, c'est une séance d'entraînement qui ne compte pour rien, alors nous l'avons affrontée pour la terminer et faire les tests de départ, ce que je n'avais pas pu faire depuis longtemps."



A la fin de la journée, Acosta s'est qualifié pour la Q2, avec un bon feeling et un rythme qui n'était pas trop éloigné de la Ducati la plus rapide.

"Ce n'est peut-être pas la moto la plus rapide de l'année [jusqu'à présent], mais c'est la plus régulière, la plus précise, celle qui me permet de tout mettre en œuvre sur un tour rapide. Avec une autre [spec] moto, j'aurais peut-être pu aller deux dixièmes plus vite, c'est sûr, mais je n'aurais peut-être pas été capable de tout mettre ensemble pour faire le tour, ce qui m'est arrivé cette moitié de l'année."

"Je pense que le changement de la télémétrie aide aussi beaucoup, parce que maintenant nous sommes plus en mesure d'arriver au point que nous voulons et que ça fonctionne ; petit à petit nous changeons des choses qui en valent la peine".

Acosta a insisté jeudi sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de chuter, mais en fin de compte, il a tout de même heurté le sol vendredi. Sa 16e chute de l'année le place en tête de la liste des chutes avec Marc Márquez, encore victime d'une chute ce samedi en Q2.

"La chute [de vendredi] était plus une glissade, une chose stupide. La moto allait vraiment bien, je suis allé loin et j'ai essayé de mettre la moto à l'intérieur, mais elle n'est pas allée à l'intérieur. C'était un évènement acceptable."

"Nous savons que la Ducati est très forte ici, mais c'est l'un des moments où nous avons été les plus proches en termes de sensations. Nous devons travailler sur certaines choses parce que du vendredi au samedi, nous faisons toujours un bon changement, voyons où nous pouvons aller à partir d'ici", a déclaré le phénomène.