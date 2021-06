Dani Pedrosa engagé comme wild-card avec KTM à Misano

L'ex-pilote MotoGP Dani Pedrosa devrait faire son retour à la compétition en septembre, à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin en tant que wildcard pour KTM, a appris Motorsport.com.

Dani Pedrosa a fait ses débuts en MotoGP en 2006 avec Honda et a par la suite réalisé toute sa carrière dans la catégorie reine avec la marque japonaise, remportant 36 courses et terminant trois fois vice-Champion du monde.

Le double Champion du monde 250cc et également vainqueur du titre 125cc s'est retiré du MotoGP à la fin de la saison 2018 et a pris un rôle de pilote d'essai officiel de KTM. Le travail de Pedrosa en tant que pilote d'essai a contribué à propulser KTM en tête de grille en MotoGP, ses efforts ayant porté leurs fruits l'année dernière.

Brad Binder a remporté la toute première victoire de KTM en MotoGP lors du Grand Prix de République Tchèque en 2020, trois courses seulement après sa première saison, avant que Miguel Oliveira n'ajoute une seconde victoire au palmarès au GP de Styrie. Oliveira a scellé la troisième victoire de KTM lors de la finale de la saison, au Portugal, et a remporté sa quatrième victoire personnelle sur le GP de Catalogne, cette année.

KTM n'a pas encore confirmé la wild-card de Pedrosa à Misano, mais l'a laissé entendre depuis un certain temps. En plus de Pedrosa, deux autres wild-cards devraient prendre le départ du GP de Saint-Marin, Honda envoyant son pilote d'essai Stefan Bradl et Ducati offrant à Michele Pirro une sortie à domicile. Les wild-cards ont été réintroduites pour la saison 2021 après avoir été supprimées en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Une saison à deux visages pour KTM

La saison 2021 de KTM a été mitigée, Oliveira et son coéquipier Brad Binder ayant eu des difficultés lors des premières courses. Des problèmes en grande partie dus à l'allocation de pneus avant plus tendres que Michelin a apportée en 2021. Mais un nouveau châssis introduit depuis le GP d'Italie, au Mugello, qui offre de meilleures performances en sortie de virage et améliore les problèmes de train avant de la RC16, associé à un nouveau carburant a permis à Oliveira de conclure à la deuxième place au Mugello, après avoir manqué le top 10 lors des cinq premières manches de la saison.

Vainqueur dans la foulée à Barcelone, Oliveira a redonné un essor à sa saison et terminé à nouveau deuxième en Allemagne, tandis que Binder est remonté de la 13e à la quatrième place, son meilleur résultat de la saison.

Binder et Oliveira resteront dans l'équipe KTM en 2022, le premier ayant récemment signé un nouveau contrat de trois ans jusqu'en 2024. Chez Tech3, Remy Gardner, leader du championnat Moto2, prendra la relève tandis que la deuxième place reste à prendre.

Raúl Fernández le coéquipier de Gardner en Moto2, était lié à cette place, mais Pit Beirer, le patron de KTM Motorsport, avait déclaré à Autosport la semaine dernière que l'Espagnol avait exprimé son désir de rester en Moto2 pour une saison supplémentaire. Il n'en sera finalement rien, le jeune espagnol devant selon les informations de Motorsport.com rejoindre Tech3, l'équipe satellite de KTM, pour monter faire ses débuts en MotoGP l'an prochain.