Raúl Fernández va rejoindre le MotoGP avec Tech3 en 2022

Raúl Fernández sera à nouveau le coéquipier de Remy Gardner la saison prochaine. Déjà associés dans le garage du team Ajo en Moto2 cette saison, les deux hommes rouleront désormais pour Hervé Poncharal en MotoGP puisque selon les informations de Motorsport.com, Fernández s'est engagé avec Tech3, qui a déjà annoncé la titularisation de Gardner, actuel leader du Moto2.

Convoité par le team Petronas, en quête d'un successeur à un Valentino Rossi dont la retraite apparaît de plus en plus probable, Raúl Fernández était sous contrat avec KTM jusqu'à fin 2022 et aurait dû, selon nos informations, s'acquitter d'une pénalité financière estimée à environ un demi-million d'euros pour se défaire de cet accord. Si le départ de Rossi devait se confirmer, l'équipe malaisienne pourrait finalement se tourner vers l'un de ses représentants en Moto2, Xavi Vierge ou Jake Dixon.

Il y a encore quelques jours, Fernández semblait privilégier une seconde saison en Moto2, catégorie dans laquelle il brille depuis le début de l'année. Même s'il reste sur une chute au Sachsenring, le Madrilène occupe la deuxième place du championnat à 36 points de Gardner, après avoir décroché deux succès et cinq podiums lors de ses sept premiers départs. En rejoignant l'équipe satellite de KTM, il devrait ainsi s'engager à plus long terme avec la marque autrichienne, se privant de l'opportunité de signer dans une autre équipe en 2023, année pour laquelle de nombreux guidons sont encore disponibles, mais cette promotion va également lui éviter d'entrer dans un conflit avec ses dirigeants.

L'arrivée de Raúl Fernández va donc provoquer les départs de Danilo Petrucci et Iker Lecuona de Tech3, les deux étant en difficulté depuis le début de la saison, et leur carrière en MotoGP pourrait s'arrêter là, faute de places disponibles en 2022. Le premier a déjà évoqué son désir de se lancer dans une nouvelle aventure au Dakar plutôt que de rester en circuit en rejoignant le WorldSBK, tandis que le second a exclu un retour dans la catégorie Moto2.

Le plateau MotoGP 2022

