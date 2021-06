Petrucci visera le Dakar s'il perd sa place chez Tech3

Arrivé dans le giron de KTM cette année après six saisons à piloter des Ducati, Danilo Petrucci n'a aucune certitude de conserver son guidon en 2022. Brad Binder et Miguel Oliveira vont rester dans le team officiel et chez Tech3, qui l'a accueilli cette saison, le seul pilote confirmé à ce jour est Remy Gardner, leader du Moto2, le favori pour la dernière place libre étant Raúl Fernández, déjà coéquipier de Gardner cette année.

Même si KTM n'a pas activé l'option de renouvellement de son contrat expirant fin mai, Petrucci conserve ses chances chez Tech3 et espère convaincre ses patrons mais en parallèle, il commence à songer à une reconversion. L'Italien a découvert la compétition moto à travers le motocross et il s'est tourné tardivement vers le circuit, à l'âge de 15 ans. Si l'aventure en MotoGP devait s'arrêter en fin d'année, il pourrait encore donner une nouvelle orientation à sa carrière en se lançant dans le rallye-raid, avec le Dakar comme principal objectif.

"Depuis longtemps, je songe à changer totalement, parce que j'ai eu une carrière unique, je veux faire du rallye et je veux essayer ça parce que je suis assez bon hors piste", a déclaré Petrucci dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com. "J'ai déjà testé la navigation et disons que si je ne peux pas être plus rapide, au moins je peux rouler plus longtemps. Je vais essayer, je suis plutôt âgé pour le MotoGP mais pas pour le rallye-raid et j'ai encore le temps d'apprendre. On verra de quoi l'avenir sera fait."

Les qualités requises sur le Dakar sont très différentes de celles pour briller en MotoGP mais Petrucci estime avoir déjà prouvé sa polyvalence : "C'est sûr qu'il y a 15 ans, personne ne m'aurait cru, parce que tous ceux qui m'ont donné la possibilité de piloter une moto en Superstock disaient 'Non, tu es trop grand pour la compétition sur circuit'. Quinze ans plus tard, j'ai gagné en MotoGP, donc je peux peut-être encore changer et créer la surprise."

Cette reconversion n'est cependant pas la priorité de Danilo Petrucci à ce jour et son désir reste d'obtenir l'unique place restante chez Tech3 en 2022, mais il a aussi conscience que les deux top 10 décrochés depuis le début de la saison ne sont pas suffisants pour mériter une prolongation. Si KTM et Tech3 décident de se séparer de lui, Petrucci devrait quoi qu'il arrive s'éloigner des circuits, n'envisageant ni un transfert chez une autre marque ni un départ en WorldSBK, où sa grande taille pourrait être encore plus pénalisante.

"Avant tout, je veux être performant avec KTM et rester aussi longtemps que possible avec eux parce qu'ils m'ont offert une grosse opportunité. De l'autre côté – et mon honnêteté est ma plus grande qualité et mon plus gros défaut – disons que je suis le premier à comprendre que si je ne suis plus performant, que je ne prends pas de plaisir, ce n'est bon ni pour moi ni pour KTM."

"Je n'ai parlé à personne en MotoGP parce que si je reste en MotoGP, je veux rester chez KTM. Ensuite, je n'ai pas eu de discussion en Superbike parce que le problème de ma taille et de mon poids serait peut-être encore plus gros. Ce n'est pas une chose que je veux essayer."

