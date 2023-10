Marc Márquez ne courra pas "gratuitement" pour Gresini en 2024

Marc Márquez affirme qu'il ne courra pas "gratuitement" pour l'équipe Gresini MotoGP en 2024, en réponse aux commentaires faits par une éminence de Ducati en début de semaine.

Dans une interview accordée au média italien moto.it, le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a déclaré qu'il comprenait que Márquez "courrait avec un contrat pratiquement nul", c'est-à-dire sans salaire.

Lire aussi : MotoGP Márquez embauché presque "gratis" par le team Gresini

Márquez a annoncé après le Grand Prix du Japon qu'il allait rompre son contrat actuel avec Honda un an avant son terme, son transfert vers Gresini Ducati pour 2024 ayant été confirmé à la veille du GP d'Indonésie. Jeudi, avant le GP de Thaïlande de ce week-end, Márquez a été amené à répondre aux commentaires de Ciabatti. Et bien qu'il n'ait pas discrédité la déclaration, il a également précisé qu'il ne courrait pas gratuitement en 2024.

"En tant que personne ambitieuse qui veut atteindre ses objectifs, je fais toujours passer le sport en premier", a commencé Márquez. "Mais je n'ai pas dit que j'allais courir gratuitement. Peut-être que l'équipe me paiera aussi, personne ne le sait."

"Comme je l'ai toujours dit, il s'agit de donner la priorité à d'autres choses, et j'ai la chance de pouvoir le faire et de toujours donner la priorité au sport dans ma carrière", a poursuivi le pilote espagnol, dont les objectifs fondamentaux sont de retrouver le plaisir au guidon et de se sentir performant.

Récemment, Marc Márquez avait déjà été amené à apporter de la modération sur une déclaration réalisée à la presse par son frère Álex, qui sera son équipier la saison prochaine chez Gresini. Le cadet des Márquez avait en effet suggéré que son ainé lui avait indiqué qu’il prendrait sa retraite au terme de son unique saison 2024 de contrat s’il se rendait compte qu’il n’était pas au niveau souhaité sur la Ducati.

"Chaque fois que j'ai pris une décision, je l'ai fait. Je continuerai à le faire jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Si plus tard, au moment de prendre ma retraite, je cherche une vie différente, nous verrons. Mais pour l'instant, c'est sur la piste que je veux m'amuser, et c'est là que l'on voit qui en vaut la peine et qui n'en vaut pas la peine", a par ailleurs ajouté l’icône de l’équipe Repsol Honda de ces dernières années.

Il n'est pas inconcevable que Márquez puisse courir sans salaire de base de la part de Gresini en 2024, l'argent provenant plutôt de son sponsoring personnel et de toute prime de résultat potentielle pouvant toujours lui assurer un revenu. Le terme salaire tel qu’il a été employé par Paolo Ciabatti dans son interview fait ainsi référence à la somme directement versée par l’employeur Gresini à son pilote sur une base forfaitaire.

Jeudi, Motorsport.com a révélé que Fabio Di Giannantonio – que Márquez remplacera chez Gresini en 2024 – était désormais le mieux placé pour remplacer l'octuple Champion du monde chez Honda. Initialement, Miguel Oliveira (RNF Aprilia), apparaissait en tête de liste, mais l'insistance de Honda à ne proposer qu'un contrat d'un an a sérieusement limité les options du constructeur japonais.

Di Giannantonio est monté sur son premier podium en MotoGP le week-end dernier en Australie, après avoir obtenu la semaine précédente son meilleur résultat en carrière, une quatrième place en Indonésie.