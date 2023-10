Selon son frère, Márquez arrêtera s'il ne brille pas sur la Ducati

Quitter la Honda pour la Ducati de l'équipe Gresini n'a pas été une décision facile pour Marc Márquez. L'Espagnol sent qu'il va se mettre en danger en quittant le seul univers qu'il a connu en MotoGP mais après plusieurs saisons loin de ses attentes, il a fini par juger ce transfert nécessaire, entre le besoin de se lancer dans un nouveau défi et surtout de "retrouver le plaisir" sur la moto.

Márquez ne s'est engagé que sur un an et n'a pas souhaité se prononcer sur les rumeurs qui évoquaient la possibilité d'obtenir une moto d'usine s'il avait signé pour deux saisons. Cet engagement à court terme a pu apparaître comme une stratégie permettant au #93 de se caler sur les contrats des autres pilotes – de nombreuses places restant à attribuer pour 2025 – mais selon son frère, Álex Márquez, la raison est tout autre.

Après des années difficiles, Marc Márquez ne se sentait pas capable de s'engager dans la durée, ressentant surtout le besoin de se rassurer sur son propre niveau... au point d'envisager la retraite au terme de la saison 2024 si la Ducati ne lui redonne pas le sourire.

"C'est ce qu'il a dit, dans le sens où avoir [un contrat d'un] an lui permettra de voir s'il apprécie à nouveau cet univers", a Álex Márquez à TNT Sports. "Il est très [clair] avec moi et il dit : 'Si je ne prends pas de plaisir, je prendrai ma retraite'. C'est comme ça, c'est la possibilité actuellement. Il veut voir s'il va retrouver le plaisir, s'il peut être rapide après sa blessure."

Ayant lui même quitté Honda pour Gresini cette année, Álex Márquez est très bien placé pour comprendre l'incertitude que ressent son frère puisqu'il a vécu la même : "Je n'ai aucun doute mais il a ses propres doutes. Il a de nombreuses raisons de les avoir parce que je les avais sur la Honda l'an passé, mais je suis certain que dès [le test de] Valence, au bout d'un jour, il prendra déjà beaucoup de plaisir et que ce qu'il a en tête disparaîtra très vite."

Premier témoin des différents épisodes vécus par son frère depuis 2020, de la blessure au bras jusqu'au manque de performance actuel de la Honda, Álex Márquez se réjouit de ce transfert qu'il juge positif pour toutes les parties impliquées. Il a donné son opinion à Marc Márquez ces dernières semaines, sans trop entrer dans des considérations techniques.

"C'est sûr que ce sera intéressant de le voir sur la Ducati", commentait le cadet de la fratrie jeudi, juste après l'officialisation par Gresini. "Je m'attendais à avoir un coéquipier rapide, mais pas à ce point ! Ce sera fun. Je suis très heureux pour l'équipe, ils méritent vraiment d'avoir un pilote comme lui, et pour Marc, il mérite de retrouver le plaisir sur la moto."

Les frères Márquez porteront les mêmes couleurs en 2024

"Je ne dirais pas qu'il ne m'a pas demandé mon opinion, mais j'ai donné l'opinion d'un frère, pas d'un pilote ou d'un pilote Ducati Gresini. C'était plus comme un frère parce que je sais ce qu'il a vécu depuis 2020. Il souffre pas mal de la situation actuelle chez Honda. Le moment est venu de faire un changement pour lui, c'est sa décision. Pour moi, c'est positif parce que j'aurai un coéquipier très rapide, un octuple Champion du monde, et j'aurai beaucoup à apprendre de cette situation."

Les échanges sont très nombreux entre les frères Márquez, qui vivent ensemble, et le fait de piloter la même moto va leur simplifier la tâche la saison prochaine : "Chez nous, on ne parle pas trop de la course. Moins cette année, parce qu'on a des motos différentes. Mais l'an prochain, on pourra parler de la moto, de ce qu'il aura fait, de ce que j'aurai fait, des choses comme ça. Ce sera une vie plus facile pour nous."

Trop tôt pour savoir si Márquez pourra être titré avec Ducati

La Ducati étant la meilleure machine du plateau actuellement, nombreux sont ceux à attendre un retour de Marc Márquez au sommet l'an prochain. Sans douter du talent de son frère, Álex Márquez estime qu'il est "trop tôt" pour savoir s'il se battra pour le titre en 2024.

"Normalement, si on voit l'historique des pilotes Ducati, quand ils arrivent, ils s'adaptent assez facilement à cette moto. Ça a aussi été le cas pour moi. Mais il a piloté la même moto pendant 11 ans donc il est certain qu'il aura beaucoup de choses à changer. Il a un talent incroyable, il sera immédiatement rapide."

"Mais pour jouer le titre, il est trop tôt pour le dire, il faut avancer pas à pas. On a encore tout l'hiver, toute la pré-saison devant nous donc on verra comment se passeront les choses. Mais personnellement, ce sera très bien pour hausser mon niveau et pour apprendre du meilleur pilote de la grille."

Marc et Álex Márquez ont déjà été associés chez Honda en 2020

Álex Márquez voit un effet l'arrivée de son frère chez Gresini comme une bonne nouvelle et pas comme une menace. Les deux hommes ont déjà été brièvement associés dans l'équipe Honda officielle en 2020, jusqu'à la blessure de l'aîné, et leur relation ne devrait pas être affectée par une rivalité interne.

"Tout le monde sera mon rival, ce n'est pas seulement Marc. On a toujours quelque chose de particulier avec son coéquipier, c'est le premier que l'on veut battre en piste et ce sera le cas. Et si je le bats, c'est que je serai vraiment à l'avant !"

"Je pense que ce sera une relation normale. On a déjà partagé le même garage, pas longtemps, on n'en pas eu l'opportunité chez Repsol Honda en 2020. Ça ne s'est pas bien fini avec sa blessure mais parfois, la vie est belle et on aura une deuxième opportunité de partager des choses ensemble et, comme je l'ai dit, de faire grandir l'équipe ensemble. Ce sera une très bonne expérience pour nous tous."