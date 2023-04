La pénalité de Marquez provisoirement suspendue

Charger le lecteur audio

La pénalité de double long-lap infligée à Marc Márquez à l'issue du Grand Prix d'ouverture de la saison, à Portimão, débouche sur une saga qui va s'étirer dans le temps. Pour rappel, le pilote Honda a été jugé responsable de la chute qu'il a provoquée en course au Portugal et qui a fait tomber et blessé Miguel Oliveira. C'est pourquoi les commissaires l'ont sanctionné d'un double long-lap à exécuter lors du Grand Prix suivant, en Argentine.

Or l'Espagnol, lui aussi blessé dans cet incident, a finalement déclaré forfait pour la manche sud-américaine. La décision a donc été modifiée deux jours plus tard, par notification du collège des commissaires de la FIM, "afin de clarifier la portée de sa mise en application" et ainsi ne pas porter spécifiquement sur le Grand Prix d'Argentine mais sur la prochaine participation de Marc Márquez à une épreuve. Et c'est ce dernier point qui a été contesté par son équipe.

Alors que le MotoGP est ce week-end à Austin, pour le Grand Prix des Amériques, Marc Márquez est de nouveau forfait pour soigner sa main droite, repoussant à nouveau l'exécution de la sentence... si l'appel de Honda est rejeté. Néanmoins, cette décision n'a toujours pas été rendue et dans l'immédiat, le choix des instances est donc de suspendre l'exécution de la pénalité jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée.

"Suite à l'appel du pilote et du HRC - Repsol Honda Team contre l'application de la sanction, les commissaires en appel de la FIM ont décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel du MotoGP le 29 mars 2023", rappelle ce jeudi la fédération internationale par le biais d'un communiqué, avec des explications tenant dans un rapport de six pages. "En conséquence, la Cour d'appel MotoGP a statué sur la demande de surseoir à l'exécution de sanction, soumise par les appelants. Une décision accordant le sursis à l'exécution de la sanction a été rendue le 12 avril 2023 et notifiée le même jour aux appelants. Une décision finale sur le recours sera rendue en temps voulu."

Autrement dit, tant que la Cour d'appel du MotoGP n'aura pas rendu son verdict après l'appel de Honda, Marc Márquez ne sera pas tenu de purger la pénalité de double long-lap en cas de retour sur un Grand Prix dans ce laps de temps.